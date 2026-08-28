Siria denuncia nuevas incursiones y un ataque del Ejército israelí en el suroeste del país

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El Cairo, 28 ago (EFE).- Siria denunció este viernes que el Ejército israelí realizó "incursiones" y disparó dos proyectiles en una localidad del suroeste del país, que no provocaron víctimas, pese a los recientes contactos mediados por Estados Unidos para reducir la tensión entre las dos naciones vecinas.

Según los medios oficiales del país árabe, "una patrulla de las fuerzas de ocupación israelíes, compuesta por seis vehículos, avanzó el jueves hacia la aldea de Bariqa", en la periferia occidental de Quneitra, donde "establecieron un puesto de control para registrar a los transeúntes".

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El Ejército israelí también "atacó el viernes la zona comprendida entre la ciudad de Beit Jinn y Telal Al Homr, en la periferia occidental de Damasco", según afirmó la agencia de noticias oficial siria, SANA, que subrayó que los proyectiles "cayeron en terrenos agrícolas y no causaron víctimas".

Tanto SANA como la televisión oficial Al Ekhbariya condenaron asimismo las "repetidas y flagrantes incursiones" del Ejército de Israel en las gobernaciones de Daraa y Quneitra, en el suroeste sirio, que "incluyen redadas, registros, el establecimiento de puestos de control militar y la intimidación de civiles".

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Las nuevas incursiones israelíes se producen tres días después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, visitara las tropas de su país en el territorio que ocupan en el sur sirio, y afirmara que éstas no abandonarán sus posiciones en el país árabe, lo que fue condenado por Damasco como una "flagrante violación" de la soberanía de Siria.

Delegaciones de alto nivel de Siria e Israel se reunieron en Jordania con la mediación de EE.UU. el pasado domingo en un intento de reducir la tensión entre ambas naciones, que ha ido aumentado debido a los crecientes ataques e incursiones israelíes en territorio sirio desde la caída del Bachar al Asad a finales de 2024. EFE

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