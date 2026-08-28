China reanuda las labores de rescate en Tíbet tras disminur riesgo de rotura de represa

Pekín, 28 ago (EFE).- China ha reanudado las labores de rescate en el condado tibetano de Gyirong, que había suspendido temporalmente horas antes, ante una disminución progresiva de los riesgos de rotura brusca de una represa natural formada tras la riada que sacudió el miércoles una zona fronteriza entre Nepal y Tíbet (China).
La televisión estatal CCTV informó de que el agua del lago fluye de forma natural y que su nivel ya ha bajado unos 10 metros.
Los equipos de rescate de Nepal y China continúan este viernes la búsqueda de unos 1.500 desaparecidos reportados en total por ambas partes tras la masiva riada del miércoles, que afectó a una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste de Tíbet, con un total de 477 muertos. EFE
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(Foto)(Vídeo)