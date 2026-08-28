Agencias

China reanuda las labores de rescate en Tíbet tras disminur riesgo de rotura de represa

Guardar

Pekín, 28 ago (EFE).- China ha reanudado las labores de rescate en el condado tibetano de Gyirong, que había suspendido temporalmente horas antes, ante una disminución progresiva de los riesgos de rotura brusca de una represa natural formada tras la riada que sacudió el miércoles una zona fronteriza entre Nepal y Tíbet (China).

La televisión estatal CCTV informó de que el agua del lago fluye de forma natural y que su nivel ya ha bajado unos 10 metros.

Los equipos de rescate de Nepal y China continúan este viernes la búsqueda de unos 1.500 desaparecidos reportados en total por ambas partes tras la masiva riada del miércoles, que afectó a una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste de Tíbet, con un total de 477 muertos. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(Vídeo)

Últimas Noticias

Torres presiona a Ceuta para consensuar espacios y advierte de que si no hay acuerdo no habrá "discusión posible"

Torres presiona a Ceuta para consensuar espacios y advierte de que si no hay acuerdo no habrá "discusión posible"

La nueva regulación para compatibilizar la pensión con un empleo entra en vigor este viernes

La nueva regulación para compatibilizar la pensión con un empleo entra en vigor este viernes

Desarticulado un grupo criminal de la provincia de Toledo que robaba con violencia a personas ancianas

Desarticulado un grupo criminal de la provincia de Toledo que robaba con violencia a personas ancianas

El Atlético de Madrid se entrena por tercer día consecutivo sin Julián Alvarez

Infobae

China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse