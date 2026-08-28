Agencias

El Atlético de Madrid se entrena por tercer día consecutivo sin Julián Alvarez

Guardar

Majadahonda (España), 28 ago (EFE).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, no se ejercita con el conjunto rojiblanco por tercer entrenamiento consecutivo a causa de una “indisposición”, como el miércoles y como el jueves, según explicó el club.

Por este motivo, será baja este sábado ante el Sevilla en el partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, expresó este jueves que el atacante está “realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”.

“Y lo lamento mucho, porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil, a nivel personal y profesional”, expresó en declaraciones a Movistar desde Mónaco, donde acudió para presenciar el sorteo de la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

El futuro del campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 sigue en duda, a falta de cinco días para el cierre del mercado.

El Atlético ya le ha insistido de nuevo en que no lo traspasará “bajo ningún concepto” al Barcelona, que era el deseo del futbolista, por lo que su decisión pasa ahora por la continuidad en el conjunto rojiblanco o una venta al Arsenal, siempre que la entidad londinense esté dispuesta a abordar una operación en torno a 150 millones de euros. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Torres presiona a Ceuta para consensuar espacios y advierte de que si no hay acuerdo no habrá "discusión posible"

Torres presiona a Ceuta para consensuar espacios y advierte de que si no hay acuerdo no habrá "discusión posible"

China reanuda las labores de rescate en Tíbet tras disminur riesgo de rotura de represa

Infobae

La nueva regulación para compatibilizar la pensión con un empleo entra en vigor este viernes

La nueva regulación para compatibilizar la pensión con un empleo entra en vigor este viernes

Desarticulado un grupo criminal de la provincia de Toledo que robaba con violencia a personas ancianas

Desarticulado un grupo criminal de la provincia de Toledo que robaba con violencia a personas ancianas

China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse

China alerta de que un lago formado cerca de Nepal por restos de glaciar empezó a desbordarse