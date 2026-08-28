Noboa cifra en unos 2.000 millones dólares los "activos ociosos" en la seguridad social

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Quito, 28 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cifró este viernes en cerca de 2.000 millones de dólares lo que denominó como "activos ociosos" de la seguridad social, y señaló que su venta puede ayudar al funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

"El seguro social tiene cerca de 2.000 millones de dólares en activos ociosos, en bienes raíces", dijo Noboa en una entrevista con radio Centro Digital, en la que señaló que ha dado la orden al delegado del Ejecutivo ante el IESS, de que venda "todos los activos".

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Cuestionó que se tenga "tanto edificio, terrenos, macro lotes" cuando se requiere atender asuntos relacionados con la salud de los afiliados y jubilados, así como las pensiones.

De acuerdo a Noboa, hay una "mafia ahí adentro que no quiere que se venda ni un terrenito, ni una oficina, ni un edificio".

"Antes de cualquier reforma del IESS debemos generar 2.000 millones de dólares en liquidez en venta de activos, de esa manera no solo aguantas el bache, sino sostienes este proceso de mayor generación de empleo", indicó el gobernante que recordó que el Banco del IESS otorga créditos hipotecarios con tasas de 2,99 %, las más bajas del mercado.

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El gobernante subrayó: "Si tenemos que vender los activos para generar caja y sostener este proceso, hay que hacerlo".

Según el portal Primicias, el catastro de bienes del IESS, con fecha 19 de marzo de 2026, estaba compuesto por 1.387 predios distribuidos en las 24 provincias del país y clasificados de acuerdo con los diferentes seguros especializados, entre ellos el campesino y el de pensiones, los que tienen a su nombre la mayor cantidad de propiedades. EFE

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