Nepal pide precaución ante un nuevo aumento del caudal del río desbordado

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Redacción Internacional, 28 ago (EFE).- Las autoridades nepalíes pidieron precaución ante un nuevo aumento del caudal del río Bhote Koshi, que el miércoles sufrió una enorme crecida que deja hasta el momento más de 580 muertos y casi 2.500 desaparecidos.

"Según la información recibida desde China en la Oficina de Policía Distrital de Rasuwa, se ha vuelto a incrementar el caudal en el río Bhote Koshi, por lo que se solicita a los residentes en las áreas ribereñas del río Trishuli que permanezcan en lugares seguros con alto nivel de alerta hasta recibir nuevas indicaciones", alertó la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

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Este organismo no dio más detalles de la magnitud de la crecida y tampoco hay información oficial de China aún, pero este viernes un desborde de un lago aguas arriba obligó a parar temporalmente las labores de rescate chinas en la zona autónoma del Tíbet.

La acumulación está situada a unos 2.950 metros de altitud, cerca de 1.000 metros por encima del paso de Gyirong, en la frontera, por lo que las autoridades advirtieron de que una descarga repentina podría desencadenar nuevas crecidas o corrimientos de lodo aguas abajo.

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El lago, formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, se encuentra a más de diez kilómetros del paso y presentaba desbordamientos, según la televisión estatal CCTV, pero las labores se retomaron pocas horas después tras constatar que el agua fluía con normalidad y el nivel de este lago había bajado de 50 a 10 metros.

El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet, bajo control chino, quedó prácticamente arrasado y cubierto de lodo y escombros, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales, con graves daños en los accesos, las comunicaciones y otras infraestructuras.

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Nepal ha informado de 579 cuerpos rescatados, mientras que China ha elevado a cinco los muertos en el lado tibetano, lo que hace un balance de 584, sin que haya constancia de que haya coordinación entre ambas partes para cotejar cifras.

Además, en las últimas horas las autoridades nepalíes han elevado drásticamente la cifra de personas en paradero desconocido a 1.924, entre los que hay 933 empleados de centrales hidroeléctricas, más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad y personal aduanero, y 622 turistas: 473 extranjeros y 149 nepalíes de residencia exterior, además de ciudadanos locales. EFE

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