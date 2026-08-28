Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 ago (14.30GMT)

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Madrid, 28 ago (EFE).-

Nuwakot (Nepal).- Nepal elevó este viernes a 553 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada en la cuenca del río Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

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Hasaka (Siria).- Dos personas murieron este viernes por la explosión de una granada frente al Palacio de Justicia de la ciudad de Hasaka, en el extremo noreste de Siria, según informaron medios oficiales sirios y pudo constatar EFE.

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Oslo.- El Gobierno noruego ha decretado un periodo de luto nacional por la muerte este viernes del rey Harald V a partir de hoy y hasta después del funeral, cuya fecha aún debe ser anunciada.

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Oslo.- El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, resumió el sentir de los noruegos, al afirmar en un discurso a la población que "toda una nación está unida en el duelo y la gratitud".

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Oslo.- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, se desplazó al Palacio Real de Oslo para expresar sus condolencias tras el fallecimiento del rey Harald V a los 89 años, en una jornada de luto nacional por la muerte del monarca.

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Xizang (China).- El primer ministro de China, Li Qiang, ha visitado durante el jueves y el viernes la zona afectada por la violenta riada registrada el miércoles en el condado tibetano de Gyirong (suroeste), en la frontera con Nepal.

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Katmandú.- Familiares de los desaparecidos en Nepal tras la masiva riada del miércoles observan fotos expuestas para identificar los cadáveres hallados por las autoridades.

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Ciudad de México.- Activistas marchan en Ciudad de México para exigir una legislación por la muerte digna en el país.

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Johannesburgo.- Residentes de varios suburbios de Johannesburgo se manifestaron este viernes en el área de Melville para protestar contra la falta de suministro de agua que afecta a amplias zonas de la ciudad sudafricana, donde numerosos barrios han alcanzado el "día cero" al quedarse completamente sin servicio en sus grifos.

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Nairobi.- Importadores y comerciantes del distrito central de negocios de Nairobi protestaron este viernes contra un nuevo gravamen aplicado por la Autoridad de Ingresos de Kenia (KRA) al cargamento consolidado, advirtiendo de que el coste de importar un contenedor podría elevarse de dos a 3,2 millones de chelines (de unos 15.500 a 24.800 dólares) y repercutir directamente en los consumidores.

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Roma.- Dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos en el aeropuerto de Roma-Fiumicino después de que las autoridades italianas hallaran más de 17 kilos de metanfetamina en cristales ocultos en un doble fondo de sus maletas, informó este viernes la Guardia de Finanza (policía económica y financiera italiana).

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Moscú.- La paleontología explora sus fronteras comerciales con una expoventa en Moscú que ofrece a precios de lujo esqueletos de dinosaurios, mamíferos prehistóricos y restos fósiles, además de minerales y fragmentos de meteoritos.

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Skopie.- Fieles ortodoxos macedonios celebran la festividad de la Asunción de María en la iglesia de Santa Madre de Dios en Skopie.

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Calcuta (India).- Artistas indios de Calcuta preparan estatuas de la diosa Durga de cara al festival Durga Puja.

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Srinagar (India).- Fieles hindúes de Srinagar celebraron este viernes el Raksha Bandhan, una festividad hindú que conmemora el vínculo entre hermanas y hermanos.

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Estación espacial china Tiangong.- La tripulación de la misión espacial china Shenzhou-23 completó este jueves su primera actividad extravehicular, de unas cinco horas y media, en la que instaló dispositivos de protección contra desechos espaciales y realizó tareas de mantenimiento en la estación espacial china Tiangong.

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Ciudad de México.- A diez años de la muerte de Juan Gabriel, miles de mexicanos lloran su ausencia y lo recuerdan en plazas de Ciudad de México y Ciudad Juárez, en lugares emblemáticos del país.

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Montevideo.- Los integrantes de la reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina dialogan con Agencia EFE sobre sus 25 años de trayectoria, la grabación de su primer disco de estudio y los preparativos para la prueba de admisión del Concurso Oficial del Carnaval uruguayo, a cuatro años de su última participación.

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Montevideo.- Uruguay le da el último adiós al histórico cantante Ruben Rada, fallecido a los 83 años y quien será sepultado este viernes junto a su familia en un cementerio de Montevideo.

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Majadahonda (España).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, no se ejercita con el conjunto rojiblanco por tercer entrenamiento consecutivo a causa de una “indisposición”, como el miércoles y como el jueves, según explicó el club, con lo que será baja este sábado ante el Sevilla.

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Majadahonda (España).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, es baja para el partido contra el Sevilla de este sábado por la indisposición que le ha impedido ejercitarse en las últimas tres sesiones del equipo, mientras que su compatriota Cristian ‘Cuti’ Romero se estrenará ya en la convocatoria, según aseguró Diego Simeone, su entrenador.

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Majadahonda (España).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este viernes que, cuando Julián Alvarez vuelva a los entrenamientos, le dará “todo” lo que le dieron “siempre para que se sienta importante” en el equipo rojiblanco, al tiempo que aseguró que “en la vida se puede revertir todo mientras tengas salud”.

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Sevilla (España).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ha destacado este viernes que el Atlético de Madrid, al que recibirán el sábado, "es un equipazo" y que no se mete en los asuntos que pueda tener el club rival por el futuro del delantero argentino Julián Álvarez.

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Barcelona España).- El FC Barcelona ha regresado este viernes a los entrenamientos después de la victoria ante el Athletic (2-0) en el estreno liguero en el Camp Nou, en una sesión centrada en la recuperación de los jugadores que participaron en el encuentro.

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alm/EFE

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