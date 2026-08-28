La ESA completa el lanzamiento de la nueva generación de satélites meteorológicos de Europa

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La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) lanzó este jueves desde el puerto espacial europeo de la Guayana Francesa a las 22:11 (17:11 hora local) el segundo satélite de la tercera generación de satélites meteorológicos de Europa (MTG-I2), según ha informado este viernes el organismo europeo.

Según la ESA, proporcionará datos para la predicción meteorológica en Europa y el norte de África con una calidad, cantidad y frecuencia "sin precedentes". "Estos datos reforzarán la fiabilidad de las alertas tempranas, así como el seguimiento de los incendios forestales y la contaminación atmosférica. Tambien mejorarán sustancialmente las previsiones meteorológicas para todos los países europeos", ha destacado el organismo.

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El satélite lleva a bordo dos potentes instrumentos de obtención de imágenes y se colocará en órbita geoestacionaria, observando detalles desde una gran distancia de 36.000 kilómetros (km). Desde allí, enviará imágenes de alta resolución de la atmósfera sobre Europa y el norte de África cada 2,5 minutos gracias al Flexible Combined Imager.

De acuerdo con el organismo europeo, este ciclo de repetición tan rápido supone un cambio "radical" para la predicción meteorológica. Con imágenes de alta resolución de la atmósfera de esas zonas cada 2,5 minutos, los meteorólogos podrán seguir el rápido desarrollo y la evolución de los sistemas meteorológicos con un nivel de detalle sin precedentes. Además, se obtendrán datos valiosos para el seguimiento y la comprensión del clima.

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Al margen del Flexible Combined Imager, el MTG-I2 también cuenta con el Lightning Imager, un instrumento capaz de capturar eventos de rayos individuales, tanto de día como de noche. Éste puede utilizarse para realizar previsiones a muy corto plazo y con gran precisión de condiciones meteorológicas que evolucionan rápidamente.

La directora de Programas de Observación de la Tierra de la ESA, Simonetta Cheli, ha felicitado a todos los equipos implicados que han garantizado el desarrollo satisfactorio de esta misión y a los socios europeos y a la industria, "que han logrado este éxito gracias a su arduo trabajo, su extraordinaria experiencia y su colaboración".

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"Quiero felicitar a todos . MTG-I2 aporta tecnología satelital avanzada que mejorará la vigilancia climática y las previsiones meteorológicas en Europa, aportando beneficios reales a los ciudadanos y las comunidades de todo nuestro continente", ha resaltado.

Por su parte, el director del proyecto MTG de la ESA, James Champion, ha calificado de "fantástico" ver cómo MTG-I2 despega y se encamina a ocupar su lugar en el sistema de tres satélites tras "años de desarrollo y unos últimos meses de intensos preparativos para el lanzamiento". Aún así, ha hecho hincapié en que el trabajo del equipo aún no ha terminado.

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"Seguimos contando con ingenieros y personal de operaciones y sistemas en tierra que se encargarán de garantizar que el satélitesiga su trayectoria prevista durante las próximas semanas y meses. Pero, por ahora, todos estamos encantados de que el lanzamiento haya salido bien y esperamos con interés las próximas dos semanas aproximadamente, durante las cuales se llevarán a cabolas maniobras de elevación de órbita durante la fase de lanzamiento y las operaciones iniciales. Despues comenzará la puesta en servicio", ha recalcado.

A BORDO DEL COHETE EUROPEO DE CARGA PESADA ARIANE 6

En concreto, el satélite ha sido lanzado a bordo del cohete europeo de carga pesada Ariane 6, en el vuelo VA270. Este ha sido el noveno lanzamiento del cohete y el primero en llevar un satélite a la órbita de transferencia geoestacionaria.

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El Ariane 6 se configuró con dos motores de propulsión sólida basados en el P120C, que lo impulsaron hasta el punto más lejano al que ha volado el cohete hasta la fecha. Tras el lanzamiento, el satélite MTG-I2 se separó de su lanzador Ariane 6 y se estableció inmediatamente la comunicación entre la nave espacial y la estación terrestre de Malindi.

Ahora, el satélite pondrá en marcha su sistema de propulsión y desplegará sus paneles solares para garantizar que la nave espacial pueda generar y almacenar la energía necesaria para las siguientes fases de la misión. Cuando esté alimentado de forma segura, el equipo activará el sistema de control de actitud y comenzará los preparativos para una serie de maniobras orbitales críticas.

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Para ello, se utilizará el sistema de propulsión de MTG-I2 con el fin de elevar progresivamente el perigeo de la nave espacial y ajustar su trayectoria a medida que inicia su viaje hacia la órbita geoestacionaria. Una vez en su órbita final, el satélite se girará para apuntar hacia la Tierra. De acuerdo con la ES, Este hito marcará la finalización de la fase de lanzamiento y operaciones iniciales, así como la transición hacia la puesta en servicio.

LA MISIÓN, A PLENO RENDIMIENTO

En total, la familia MTG cuenta ahora con tres satélites en órbita. El primero, el MTG-Imager, se lanzó en 2022; mientras que el MTG-Sounder se puso en órbita el año pasado. MTG-I2 completa el sistema de tres satélites y, una vez que haya entrado en servicio, permitirá que la misión comience a funcionar a pleno rendimiento. A partir de 2033, se lanzará sucesivamente la segunda familia de satélites MTG para prolongar la duración de la misión más allá de 2040.

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Así, se reforzará el 'weather cube', según la ESA. Éste combinará datos de los satélites Imager y Sounder para crear representaciones tridimensionales de rayos, vientos, dinámica interna de las nubes y otros gases atmosféricos, incluidos los gases de efecto invernadero y los contaminantes atmosféricos.

Los tres satélites MTG han sido desarrollados por la ESA y construidos por un amplio consorcio de empresas europeas liderado por Thales Alenia Space, con OHB System en Alemania y Leonardo en Italia como socios principales. Eumetsat se encargará de operar los satélites una vez finalizada la puesta en servicio y se encargará de distribuir los datos científicos.

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