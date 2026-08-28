El argentino Medrán llega a Emelec para reemplazar en el banquillo a su compatriota Nasuti

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Guayaquil (Ecuador), 27 ago (EFE).- El entrenador argentino Ezequiel Medrán llegó este jueves a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para dirigir al Emelec en reemplazo de su compatriota Cristian Nasuti, que dejó el cargo "de común acuerdo", según señaló el club en un comunicado.

"Nasuti concluyó sus funciones como técnico del equipo de común acuerdo", dijeron los directivos de Emelec.

Mientras tanto, a su llegada a Guayaquil, Medrán dijo a los periodistas que los detalles de su vinculación serán dados "en una rueda de prensa", aunque ya se puso la camiseta de Emelec.

La institución guayaquileña agradeció al técnico Nasuti, "por el compromiso y profesionalismo demostrados" durante el tiempo que estuvo al frente del Bombillo, así como por su permanente disposición para asumir responsabilidades en momentos importantes para el club.

Si bien Emelec no ha formalizado la contratación del Medrán, fue recibido en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo por enviados de la dirigencia del club.

Nasuti dirigió al Emelec en 13 partidos con saldo de 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas, tras reemplazar al uruguayo Vicente Sánchez, que también condujo al equipo en 13 encuentros (saldo de 4 triunfos, 3 empates y 6 derrotas).

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Sánchez inició con Emelec la actual temporada en lugar del argentino Guillermo Duró, que se aprestaba a debutar en el actual torneo pero dejó el cargo por decisión de los directivos.

Tras 26 fechas jugadas en la Liga Pro ecuatoriana de 2026, Emelec ocupa el duodécimo lugar con 32 puntos, con el riesgo de cerrar la fase regular ubicándose en el hexagonal de los seis últimos equipos, que lucharán por evitar el descenso para el próximo año, algo destinado a los dos que cierren esa clasificación. EFE

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