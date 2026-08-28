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Fox ESS presenta su nueva identidad y su completa gama de soluciones de almacenamiento en Intersolar South America 2026

PR Newswire

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2026

SÃO PAULO, 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, líder mundial en soluciones de energía renovable, volvió a la principal feria del sector en Sudamérica, Intersolar South America 2026, celebrada del 25 al 27 de agosto. La empresa presentó su última gama completa de productos y dio a conocer su nueva identidad tras el cambio de marca llevado a cabo en junio.

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En Intersolar South America 2026, la empresa ofreció un momento especial a sus clientes y socios de Brasil al traer al país, por primera vez, a su querida mascota Maimai, lo que refuerza el compromiso de Fox ESS de estrechar los lazos y apoyar la transición energética en Sudamérica. Además de su nueva estrategia de marca, Fox ESS también presentó su amplia gama de productos.

G-Max Plus: Almacenamiento híbrido «todo en uno» para una integración más rápida

En Intersolar South America 2026, Fox ESS presentó G-Max Plus, una solución «todo en uno» diseñada para simplificar la instalación y reducir la complejidad del sistema.

Con una potencia de 125 kW y una capacidad de batería de 241 kWh, el G-Max Plus integra el inversor híbrido (PCS), la batería, el sistema de gestión térmica y las funciones de seguridad en una sola unidad. En cuanto a la integración fotovoltaica, admite una capacidad de entrada fotovoltaica de hasta 250 kWp repartida en 8 MPPT, lo que garantiza un rendimiento sólido con una configuración simplificada.

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Power Beast: Solución escalable para el sector comercial e industrial que ofrece una mayor flexibilidad

Además de los sistemas integrados, Fox ESS también presentó el POWER BEAST, una solución C&I escalable de última generación que combina el inversor híbrido H3 Plus con la batería de almacenamiento de alta tensión CQ7.

Basado en el inversor híbrido H3 Plus, el POWER BEAST se combina con la batería modular de alta tensión CQ7 y la base opcional CQ7 Dual Tower. Disponible con una potencia de salida de CA de entre 50 kW y 125 kW, el H3 Plus admite hasta tres entradas de batería independientes, lo que lo convierte en una solución flexible para instalaciones con diferentes necesidades de capacidad y ampliación.

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Cuando se configura con baterías CQ7, un solo sistema inversor POWER BEAST puede admitir hasta 292 kWh de capacidad de almacenamiento. En el caso de instalaciones de mayor envergadura, se pueden combinar varios sistemas para alcanzar una potencia de hasta 3,125 MW / 7,35 MWh para aplicaciones conectadas a la red y 1,25 MW / 2,94 MWh para aplicaciones fuera de la red.

P100E: Almacenamiento de energía residencial sin cables

Para los clientes particulares, Fox ESS ha presentado su sistema energético doméstico «todo en uno» P100E, diseñado para ofrecer una experiencia sin cables con el fin de reducir el esfuerzo de instalación y mejorar la fiabilidad. Cabe destacar que el producto recibió el premio «Top Innovation LATAM 2026» de la revista según lo reconocido por EUPD Research. Entre los aspectos más destacados se incluyen:· Conexión «plug-and-play»: un sistema apilable diseñado para una ampliación sin problemas

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· Instalación más sencilla: más rápido que los sistemas convencionales, sin necesidad de cableado entre la batería y el inversor

· Diseño más fiable: El menor número de piezas y una estructura más resistente garantizan una mayor durabilidad y una vida útil más larga

· Funcionamiento sin pasarela: Copia de seguridad simplificada y expansión modular, sin necesidad de pasarelas ni cajas de alta tensión

La combinación energética de Brasil ya incluye una proporción significativa de energías renovables, y el almacenamiento de energía ocupa ahora un lugar central en la transición energética del país. Fox ESS ha sido un proveedor líder de sistemas de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial en Brasil. De cara al futuro, Fox ESS seguirá ampliando su presencia mediante la oferta de soluciones integrales de almacenamiento de energía que ayuden a los hogares y las empresas locales a alcanzar una verdadera independencia energética.

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FUENTE Fox ESS