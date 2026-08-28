Agencias

Estabilizado el incendio forestal de El Saler

Imagen AR3CXZB4A5BOPJZDHR6HNKGJ5U
Guardar

El incendio forestal de El Saler ha sido dado por estabilizado este viernes a las 15.55 horas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana en un mensaje publicado en 'X'.

El fuego se declaró sobre las 13.00 horas de este jueves y obligó a declarar la situación 2 del Plan especial de Incendios Forestales (PEIF) y a evacuar a los vecinos de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y residentes en los campings de la zona.

PUBLICIDAD

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, señalan un "descarte claro" de causas naturales en el origen del incendio en el parque natural de El Saler, y apuntan a un "impacto directo de llama".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gobierno de Perú declara estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar criminalidad

Infobae

Una zona de acumulación de magma bajo Tenerife (España) coincide con su sismicidad anómala

Infobae

Isla Tropicale sostiene más de 1.300 empleos locales vinculados al turismo en Roatán

Infobae

Los ataques rusos y el bloqueo de puertos amenazan a los gigantes metalúrgicos de Ucrania

Infobae

Las grabaciones de los primeros años de Michael Jackson en 'The Definitive Collection LP'

Infobae