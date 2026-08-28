El presidente decreta tres días de luto nacional por la muerte de doce personas en incendios forestales

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El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha decretado tres días de luto nacional con motivo de la muerte de al menos doce personas a causa de los incendios forestales registrados durante los últimos días en el centro y el este del país africano, según el último balance oficial.

"Tras esta tragedia, ha sido declarado un periodo de duelo nacional de tres días", ha dicho el mandatario en un mensaje publicado por la Presidencia argelina, en el que especifica que durante este periodo "las banderas nacionales ondearán a media asta en todo el país" y quedan canceladas "todas las celebraciones nacionales y los eventos deportivos".

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Así, ha lamentado la "trágica pérdida de vidas" a causa de los incendios y ha reconocido que el país atraviesa "un momento difícil". "Las llamas han golpeado a nuestros ciudadanos cuando habíamos empezado a compensar a los afectados por los incendios anteriores que ya habían sido extinguidos", ha apuntado.

"Ante esta inmensa pérdida, solo puedo inclinarme ante las almas de nuestros ciudadanos que perecieron en esta tragedia, orando por sus almas y pidiendo a Dios que los recompense por su paciencia durante esta dura prueba", ha manifestado Tebune, quien ha trasladado sus "profundas condolencias" a los familiares de las víctimas.

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El primer ministro de Argelia, Sifi Qarib, se trasladó el jueves a la provincia de Jijel para analizar la situación sobre el terreno y las labores de lucha contra las llamas, según ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS. En el marco de su desplazamiento, visitó también a varios de los hospitalizados a causa de los incendios.

Los bomberos y los servicios de emergencia de Argelia siguen llevando a cabo labores para intentar contener y extinguir los incendios, que afectan a varias provincias del país africano, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre sus posibles causas, que están siendo investigadas.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmud Alí Yusuf, ha trasladado sus condolencias a Argelia por los "devastadores incendios" en el país, al tiempo que ha aplaudido la labor de "las autoridades, los servicios de emergencia y los que están respondiendo a las llamas" por "sus valientes esfuerzos", según un comunicado publicado por el bloque en redes sociales.

Yusuf ha reafirmado además "la solidaridad" del organismo con Argel "en estos momentos difíciles", al tiempo que ha hecho hincapié en "la creciente urgencia a la hora de reforzar la acción colectiva para abordar los devastadores impactos del cambio climático y los acontecimientos meteorológicos extremos en el continente".

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