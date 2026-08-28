El PIB de Francia se estancó en el segundo trimestre tras revisar a la baja el dato preliminar de crecimiento

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La economía de Francia, la segunda mayor de la zona Unión Europea (UE), no registró crecimiento de la actividad durante el segundo trimestre del año en comparación con los tres meses anteriores, cuando el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 0,2%, según los datos revisados que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee).

Inicialmente, el instituto estadístico del país galo había estimado un crecimiento del PIB del 0,2% para Francia en el segundo trimestre, mientras que había estimado una contracción de solo una décima en los tres primeros meses de 2026.

Entre abril y junio, el consumo de los hogares franceses repuntó un 0,3%, después de retroceder tres décimas el trimestre anterior, mientras que la formación bruta de capital fijo (FBCF) disminuyó un 0,3% tras caer un 0,8% en los primeros tres meses de 2026. De su lado, el gasto de consumo del Gobierno aumentó un 0,4%, una décima más.

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Asimismo, las exportaciones repuntaron con fuerza en el trimestre (+2,9%), especialmente en el sector aeronáutico, mientras que las importaciones repuntaron un 1,1%. De este modo, la contribución del comercio exterior al crecimiento del PIB fue positiva en el segundo trimestre de 2026.

Por otro lado, Insee ha destacado que el poder adquisitivo de la renta disponible de los hogares del país galo "disminuyó drásticamente" en el segundo trimestre, con una bajada del 0,5%, frente a la caída de una décima de los tres meses anteriores, añadiendo que, medida por unidad de consumo para reflejar el poder adquisitivo individual, retrocedió un 0,6%, tras el descenso del 0,2% de los tres meses anteriores.

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Además, la tasa de ahorro de los hogares cayó sustancialmente entre abril y junio, debido al efecto combinado de la aceleración del consumo y la disminución del poder adquisitivo, bajando al 17,2%, frente al 17,9% del primer trimestre de 2026.