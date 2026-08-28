Burnham se distancia de la disputa con Grecia sobre los mármoles del Partenón: "Es asunto del Museo Británico"

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El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, se ha desmarcado de la disputa entre Grecia y Reino Unido sobre los mármoles expoliados del Partenón, objeto recurrente de tensiones diplomáticas entre ambos países desde el siglo XIX, y ha abogado por dejarlo en manos del Museo Británico.

"En última instancia, es un asunto que compete al Museo Británico", ha expresado en una entrevista con el diario 'Financial Times' publicada este viernes en la que ha reiterado que el conflicto recae en la institución cultural, si bien se ha mostrado a favor de "emplear la diplomacia" en caso de ser necesario.

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Dicha postura supone un claro cambio con respecto a sus declaraciones previas a convertirse en primer ministro, ya que en febrero de 2023, cuando era alcalde de Gran Mánchester, apeló a su devolución "incondicional" para mejorar la imagen internacional de Reino Unido.

Esto se produce pocos días antes de la inauguración de la exposición del Tapiz de Bayeux, que se exhibirá desde el 10 de septiembre de 2026 hasta julio de 2027 en el Museo Británico después de que las autoridades francesas y británicas pactasen en julio de 2025 un préstamo temporal de esta importante obra.

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A cambio, el Museo Británico enviará la región francesa de Normandía piezas arqueológicas de un valor equivalente, como el ajuar funerario del barco de Sutton Hoo y un conjunto de 78 piezas de ajedrez y otros objetos medievales de marfil de morsa encontrado en la isla escocesa de Lewis.

Se espera que Burnham asista a la inauguración de la exposición junto al rey Carlos III y el presidente francés, Emmanuel Macron, lo que podría poner nuevamente la devolución de los mármoles en el centro del debate público a la luz de los esfuerzos realizados por su predecesor, el laborista Keir Starmer, que aceleró las conversaciones con Grecia para intentar encontrar una solución al conflicto.

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Los mármoles --en total 15 metopas, 17 figuras de frontones y 75 metros de friso-- llegaron a Londres de la mano del diplomático Thomas Bruce Elgin, embajador ante el Imperio Otomano y quien defendió en 1811 que se llevó las piezas gracias a un supuesto edicto para salvarlas de la "devastación deliberada" bajo el poder turco.

Grecia denunció el caso ante la UNESCO por primera vez en 1983 de la mano de la exministra de Cultura Melina Mercuri. El principal escollo para la devolución de los mármoles es la ley de 1963 que regula el Británico y que impide retirar piezas de su colección.

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Una de las alternativas que se barajan frente a la derogación de la ley de 1963 es la creación de una legislación específica similar a la ya existente para la restitución de bienes culturales expoliados durante la Alemania nazi, lo que permitiría hacer una excepción con los mármoles.