Wall Street abre al alza con el Nasdaq impulsado por Nvidia

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Nueva York, 27 ago (EFE).- Wall Street abrió al alza este jueves con el tecnológico Nasdaq como protagonista de la principal subida de la apertura, impulsado por las acciones de Nvidia, que crecían un 6,56 % tras presentar sus últimos resultados.

A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones sumaba un 0,08 %, hasta los 53.508 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,35 %, hasta los 7.702 enteros; y el Nasdaq avanzaba un 0,81 %, hasta las 26.341 unidades.

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La Bolsa de Nueva York volvió a abrir con pocas oscilaciones, a excepción del sector tecnológico.

El fabricante de chips estadounidense Nvidia, líder en inteligencia artificial (IA), divulgó este miércoles un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un 126 % más interanual.

Otras acciones del sector tecnológico también protagonizaron subidas en las primeras operaciones como Broadcom (2,55 %) Marvell Technology (1,48 %) y Micron (1,34 %).

Sin embargo, otras empresas en el sector como AMD, Apple o Microsoft cedían un 1,47 %, un 1,26 % y un 0,9 %, respectivamente.

Por su parte, a las 09:00 hora local (13.00 GMT), el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 0,50 %, hasta 82,64 dólares el barril, a la espera de novedades en Oriente Medio.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,16 %, hasta 4.645 dólares la onza y la plata se revalorizaba un 0,39 %, hasta 68,29 dólares la onza. EFE