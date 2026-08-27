Raphinha y Fermín, con sus goles al Athletic, empatan en cabeza con Mbappé

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Madrid, 27 ago (EFE).- Con sus goles en el triunfo ante el Athletic Club de este jueves (2-0), los barcelonistas Raphinha y Fermín alcanzaron a la estrella francesa del Real Madrid Kylian Mbappé en la tabla de máximos goleadores de LaLiga EA Sports, con tres tantos.

En el otro partido disputado hoy el Osasuna se impuso por 1-2 al Celta con los primeros goles en la competición de los visitantes Kike Barja y Budimir y del local Iago Aspas.

- Clasificación tras dos jornadas:

- Con 3 goles: Kylian Mbappé (FRA) (Real Madrid); Raphinha (1p) (BRA) y Fermín López (Barcelona).

- Con 2 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol).

- Con 1 gol: Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Aitor Paredes (Athletic Club); Marc Pubill, Giuliano Simeone (ARG), Kang in Lee (KOR) y Álex Baena (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) (Barcelona); Rodrigo Riquelme y Pablo García (Betis); Iago Aspas (Celta); Marc Aguado (Elche); Tyrhys Dolan (ING) y Cala (Espanyol); Enes Unal (TUR) (Getafe); Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja y Budimir (CRO)(Osasuna); Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Álvaro García y Sergio Camello (Rayo Vallecano); Jude Bellingham (ING), Vinícius (BRA) y Carlos Espí (Real Madrid); Luka Sucic (AUT) (Real Sociedad); Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p) e Issac Romero (Sevilla); Pape Gueye (SEN), Gerard Moreno (1p), Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Nicolás Pepe (CIV) (Villarreal).

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