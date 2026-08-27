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Leon Goretzka se une al Aston Villa tras ocho años en el Bayern

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El Aston Villa anunció este jueves el fichaje de Leon Goretzka, quien llega libre al conjunto inglés después de terminar su contrato y una etapa de ocho temporadas con el Bayern de Múnich.

"El internacional alemán, con 73 partidos con su selección y ganador de la Liga de Campeones de la UEFA con el Bayern de Múnich, se une al equipo como agente libre", informó el equipo de la Premier.

Con más de 500 partidos disputados a lo largo de su carrera, el centrocampista , de 31 años, su trayectoria en el VfL Bochum, el club de su ciudad natal, antes de fichar por el Schalke 04.

Goretzka fichó por el Bayern en 2018 y llegaría a ganar siete títulos de la Bundesliga con el gigante bávaro antes de terminar su exitosa etapa este pasado verano. El Villa de Unai Emery, que este año disputa la Liga de Campeones, se hizo con los servicios y la experiencia del internacional alemán.

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