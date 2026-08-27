EEUU envía a Haití el segundo vuelo con deportados tras el fin del TPS

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Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos envió este jueves el segundo avión con unos 50 deportados a Haití tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que impedía su expulsión, según expuso la iniciativa 'ICE Flight Monitor', de la organización Human Rights First, que monitorea vuelos de deportaciones.

Entre los pasajeros del avión, que llegó a las 11:41 hora local (15:41 GMT) a Cap-Haïtien, la segunda mayor ciudad de Haití, había familias y niños, incluyendo uno de 1 año que nació en Estados Unidos, según reportó el diario Miami Herald con información de autoridades haitianas.

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'ICE Flight Monitor' recordó que este es el segundo vuelo con deportados a Hatí, después del de hace una semana con más de 150 personas, desde que expiró en julio el TPS, que protegía a más de 300.000 haitianos de la deportación, por orden de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Antes de este mes, los vuelos de remociones de EE.UU. a Haití ocurrían a un ritmo promedio de uno al mes", apuntó la iniciativa de Human Rights First, con sede en Nueva York, Los Ángeles y Washington.

Esto coincide con un reporte de The New York Times de este jueves, con base en documentos obtenidos del Gobierno, que muestra que la Administración Trump busca aumentar el ritmo de los vuelos a Haití de uno al mes a uno por semana para deportar a cientos de personas más cada mes.

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La medida, reportó el diario, busca acelerar las expulsiones, en un momento en el que el Gobierno de Trump marca récords de deportaciones, con 51.000 detenciones migratorias en julio, la mayor cifra desde que comenzó su mandato en enero de 2025.

La Corte Suprema avaló en junio la política de eliminar el TPS para haitianos que ordenó la Administración federal, con el argumento que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente, aunque la violencia en el país caribeño dejó al menos 2.310 muertos en los primeros cinco meses del año, según la ONU.

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Organizaciones civiles han denunciado que los deportados volverán a un país en crisis, en el que las bandas armadas dominan cerca del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital. EFE