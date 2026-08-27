La provincia canadiense de Quebec celebrará elecciones el próximo 5 de octubre

Guardar

Toronto (Canadá), 27 ago (EFE).- La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, disolvió este jueves el parlamento provincial, la Asamblea Nacional, y convocó elecciones para el próximo 5 de octubre, unos comicios a los que el independentista Partido Quebequés (PQ) llega como favorito tras liderar las encuestas durante gran parte de los últimos tres años.

Fréchette, que asumió el cargo en abril en sustitución de François Legault, se reunió con la vicegobernadora de Quebec, Manon Jeannotte, para formalizar la disolución del parlamento provincial y abrir una campaña electoral de 39 días.

El PQ, dirigido por Paul St-Pierre Plamondon, mantiene la primera posición en los sondeos pese a que su ventaja se ha reducido en los últimos meses y a una ligera recuperación de la gobernante Coalición Avenir Québec (CAQ) de Fréchette.

PUBLICIDAD

St-Pierre Plamondon ha prometido que, si llega al poder, convocará durante su primer mandato un tercer referendo sobre la independencia de Quebec, después de las consultas celebradas en 1980 y 1995.

Sin embargo, recientemente matizó sus planes y anunció que la votación no tendría lugar hasta después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abandone la Casa Blanca, previsiblemente en 2029.

El compromiso independentista será uno de los principales ejes de la campaña. Fréchette atacó este jueves al PQ al advertir que los quebequeses deberán elegir entre “un Gobierno que trabaje a tiempo completo” para sus prioridades y otro ocupado en preparar un referendo.

PUBLICIDAD

Pese al liderazgo electoral del PQ, el respaldo a la independencia permanece en torno al 30 %, según los últimos sondeos citados por medios canadienses.

La campaña también estará marcada por la guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos. Fréchette presentó a Trump como su principal adversario y sostuvo que Quebec necesita estabilidad ante los aranceles impuestos por Washington.

Además del PQ y la CAQ, concurren como principales fuerzas el Partido Liberal de Quebec, Québec solidaire y el Partido Conservador de Quebec. EFE