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Canadá eleva a 30 el número de canadienses y residentes permanentes desaparecidos en Nepal

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Toronto (Canadá), 27 ago (EFE).- El Gobierno canadiense elevó este jueves a 30 el número de ciudadanos canadienses y residentes permanentes cuyo paradero no ha podido ser confirmado tras las devastadoras inundaciones que han afectado Nepal y la región china del Tíbet.

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, señaló que las autoridades consulares trabajan "con urgencia" para localizar a esas personas y confirmar que se encuentran a salvo.

Anand advirtió que la cifra puede fluctuar a medida que se recibe nueva información debido a las "extremadamente difíciles circunstancias sobre el terreno".

Las autoridades nepalíes habían informado inicialmente que 24 ciudadanos canadienses se encontraban en paradero desconocido tras las riadas que golpearon Nepal y que han causado decenas de muertos y cientos de desaparecidos.

La ministra también anunció el envío de cinco funcionarios consulares adicionales a Katmandú para prestar asistencia a los canadienses afectados y coordinar las labores con las autoridades locales.

Canadá mantiene contactos con las autoridades de Nepal y China, así como con otros países que tienen ciudadanos en la región, y aseguró que desplegará más recursos si son necesarios.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó el miércoles la catástrofe de "absolutamente devastadora" y afirmó que Canadá está preparado para proporcionar ayuda mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate. EFE

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