Las autoridades semiautónomas del Kurdistán iraquí aplauden el anuncio de disolución de las FDS en Siria

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Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han aplaudido el anuncio sobre la disolución de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y han afirmado que se trata de "un avance fundamental" para reforzar la seguridad y la estabilidad en Siria.

"Celebro el importante progreso alcanzado en la integración de las FDS con las fuerzas del Gobierno sirio, así como las medidas adoptadas para implementar los acuerdos firmados entre ellas", ha dicho el presidente regional, Nechirvan Barzani, en un mensaje publicado a través de redes sociales.

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"Considero que se trata de un avance fundamental para el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad de Siria", ha señalado, antes de pedir "a todos los partidos kurdos y a todos los sectores de la sociedad siria" que "apoyen estas medidas y contribuyan a su éxito".

Asimismo, ha ensalzado la "sabia visión" del presidente sirio, Ahmed al Shara, a quien ha aplaudido por "su enfoque responsable" a la hora de "abordar los problemas mediante el diálogo y el entendimiento", al tiempo que ha destacado el papel del jefe de las FDS, Mazloum Abdi, en el proceso para garantizar "el éxito de este proceso".

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"Esperamos con interés la conclusión de este proceso, que marcará el inicio de una nueva etapa en Siria, en la que se protegerán los derechos de todos sus ciudadanos y comunidades, y que encaminará al país hacia una mayor paz, seguridad, estabilidad, recuperación y prosperidad", ha zanjado Barzani.

La disolución de las FDS fue anunciada el martes por Abdi como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero con Al Shara. Así, defendió la decisión ante el "momento histórico" que vive el país: "Cerramos una página importante de la historia de Siria y comenzamos a escribir una nueva, cuyo lema es la paz, la estabilidad y la reconstrucción de la patria", zanjó.

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El acuerdo de integración, mediado por Estados Unidos, fue firmado el 29 de enero por Al Shara y Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería llevarse a cabo esta integración, en medio de llamamientos de Washington en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.

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