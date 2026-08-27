México reporta un déficit comercial de 848 millones de dólares en julio

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Ciudad de México, 27 ago (EFE).- México tuvo en julio pasado un déficit comercial de 847,5 millones de dólares, acompañado de una subida de 43,7 % de las exportaciones, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recordó en su reporte que la cifra de julio es mayor al déficit de 17 millones de dólares del mismo mes de 2025, y contrasta con el superávit de 4.090 millones de dólares de junio pasado.

De esta manera, México acumuló un superávit comercial de 9.255 millones de dólares en los primeros siete meses de 2026.

Tan solo en julio, las exportaciones se incrementaron un 43,7 % interanual a los 81.420 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras se elevaron un 6,8 % interanual al situarse en 1.987,9 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 45 % hasta los 79.432,1 millones de dólares.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 49,8 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 21 %, en las canalizadas al resto del mundo”, ahondó el Inegi.

Además, las importaciones se incrementaron un 45 % hasta los 82.267,6 millones de dólares.

Las compras petroleras crecieron un 40,9 % año contra año, al ubicarse en 5.644,5 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 45,4 % al sumar 76.623,1 millones de dólares.

De enero a julio, las exportaciones se elevaron un 27,7 % interanual a los 471.387,1 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 1,1 % interanual al situarse en 12.966,3 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 28,7 % hasta los 458.420,1 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 25,6 % al totalizar 462.132,2 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 16,3 % año contra año, al ubicarse en 31.855 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras aumentaron un 26,3 % al sumar 430.277,2 millones de dólares.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que logró esquivar. EFE

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