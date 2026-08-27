Acciones de Nvidia suben un 6,5 % en la apertura tras superar expectativas en resultados

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Nueva York, 27 ago (EFE).- Las acciones de Nvidia subieron más de un 6 % en la apertura de Wall Street este jueves, tras superar ayer las expectativas de los analistas y pronosticar en sus resultados empresariales un fuerte crecimiento de los ingresos.

El fabricante de chips estadounidense, líder en inteligencia artificial (IA), anunció un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un 126 % más interanual.

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106 % más respecto al mismo tramo del año anterior, y de los cuales más de 89.000 correspondieron al segmento de los centros de datos, según publicó en varios documentos.

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De cara al futuro, prevé que el crecimiento de los ingresos del fabricante de chips alcance el 70% en el año fiscal 2028, una cifra muy superior al 44% que esperaban los analistas encuestados por LSEG.

"La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo un trabajo útil. Sus tókens son productivos y rentables. Ahora, la computación es facturación. Y la demanda está acelerando", dijo en un comunicado Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.

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Diez minutos después de la apertura de Wall Street, las acciones de la compañía subían un 6,56 %.

Los resultados de Nvidia brindaron hoy un alivio a los inversores de la bolsa neoyorquina, quienes se mostraban inquietos ante las dudas sobre la viabilidad del auge de la IA.