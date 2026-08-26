Mourinho repite once; Oyarzabal, titular en la Real Sociedad

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Madrid, 26 ago (EFE).- El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, repite ante la Real Sociedad el once titular de su estreno el pasado sábado ante el Espanyol (1-2).

El técnico da continuidad a su idea en el partido que supondrá su vuelta al Santiago Bernabéu 13 años después de cerrar su primera etapa.

Por su parte, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, da la titularidad a su capitán Mikel Oyarzabal, tras ser suplente el pasado viernes, al incorporarse a la pretemporada más tarde tras ganar la final del Mundial.

El once del Real Madrid lo forman: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras: Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

La Real Sociedad sale de inicio con: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Luken Beitia, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel, Sucic; Ochieng, Oyarzabal y Kubo.