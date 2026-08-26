Los móviles, prohibidos en las clases de las escuelas rusas desde el 1 de septiembre

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Moscú, 26 ago (EFE).- Las autoridades rusas prohibirán el uso de teléfonos móviles en las clases a partir del nuevo año escolar que comienza el 1 de septiembre en este país, informó hoy la prensa local.

Según la agencia TASS, se trata de un decreto del Ministerio de Educación, que no permite a los escolares usar sus dispositivos electrónicos en clase, salvo en casos de emergencia.

Cuando la situación en cuestión represente una amenaza para la vida y la salud del menor o del personal educativo, el uso del móvil estará justificado.

En cuanto a los descansos, el empleo de los dispositivos móviles estará regulado por cada institución educativa.

Según las encuestas, el 83 % de los padres rusos aprueban la prohibición del teléfono móvil en las escuelas. EFE