Himalaya, frecuente área de tragedias por inundaciones

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Redacción Internacional, 26 ago (EFE).- La riada masiva que ha asolado este miércoles zonas de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet (China), se suma a otras que han asolado el área del Himalaya en las últimas décadas.

Estas son algunas de las mayores tragedias por inundaciones desde 2012:

- Octubre 2012.- Graves inundaciones en Pakistán causan la muerte de 450 personas y otros 5 millones de habitantes se ven afectados, muchos de ellos perdieron sus viviendas.

- Septiembre 2014.- Intensas lluvias monzónicas provocan fuertes inundaciones en el norte de la India y el este de Pakistán, cobrándose la vida de más de 400 personas.

- Julio 2016.- Inundaciones y corrimientos de tierra en Nepal causan al menos 73 muertos y 15 desaparecidos. El distrito más afectado fue Pyunthan, a unos 400 kilómetros al oeste de Katmandú.

- Julio 2019.- Las lluvias monzónicas causaron al menos 90 muertos en Nepal dentro de un episodio que afectó también al noreste de la India y Bangladesh. Un número indeterminado de personas tuvo que abandonar sus hogares por inundaciones y corrimientos de tierra.

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- Octubre de 2021.- Más de 150 personas mueren en India y Nepal después de que fuertes lluvias tardías del monzón provocaron inundaciones, destruyeron casas, cultivos e infraestructuras.

- Octubre de 2023.- Más de 100 personas desaparecen en el noreste de la India después de que las fuertes lluvias causaran el desbordamiento de un lago glaciar, generando inundaciones repentinas que arrasaron el estado himalayo de Sikkim.

- Septiembre de 2024.- Más de 200 personas mueren en Nepal a causa de lo que los expertos describieron como algunas de las peores inundaciones repentinas que afectaron a la capital, Katmandú, y a los valles circundantes.

- Agosto de 2025.- Un fenómeno extremo de lluvias torrenciales llamado ‘explosión de nube’ provoca varios muertos y decenas de desaparecidos tras arrasar una aldea en el Estado de Uttarakhand, en el Himalaya indio. EFE