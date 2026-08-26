La sequía pone en riesgo siembra de granos básicos de agosto y septiembre en El Salvador

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Hugo Sánchez

San Salvador, 26 ago (EFE).- Cerca de 6,9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo o el 100 % de la siembra de agosto y septiembre, estarían en riesgo en El Salvador a consecuencia de la sequía por la influencia del fenómeno El Niño, advirtió -en una entrevista con EFE- el presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio.

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Se trata de la llamada siembra postrera, según explicó Treminio, que se realiza entre agosto y septiembre de cada año y representa un 20 % de la totalidad del maíz, un 75 % del frijol y el 100 % del sorgo que produce el país.

"En lo que va del mes, en oriente prácticamente no ha llovido: ha caído alguna lluvia, pero no lo suficientemente fuerte como para humedecer los terrenos y permitir que la semilla germine (...) si se llegara a perder el 100 % de la postrera, en maíz representaría el 20 %, es decir 3.192.000 quintales (un quintal equivale a cien libras); en sorgo, 2.240.000 quintales; y en frijol 1.462.000 quintales", indicó el líder gremial.

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La pérdida de frijol es lo que más preocupa, porque "no hay suficiente producción" del grano en El Salvador y el país solo cuenta con un proveedor, Nicaragua, donde también hay "problemas este año en las zonas donde se siembra frijol", dijo Treminio.

"Honduras, que era otro proveedor, lleva tres años en estado de emergencia en sus zonas de cultivo (...) no habrá posibilidad de abastecernos de frijol hondureño y quedamos solo con Nicaragua", añadió.

Treminio lamentó que "las fuentes oficiales no están reconociendo la situación tal como es", y cuestionó las cifras oficiales de cultivo de maíz, que hablan de una producción de doce millones de quintales en 135.000 manzanas (95.175 hectáreas) de tierra cultivada, lo que resulta en 90 quintales por manzana, cuando el promedio ha venido siendo de 42 quintales.

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El presidente de CAMPO agregó que de la primera siembra del año, que va de mayo a junio, se habría perdido entre un 20 % y 30 % de la cosecha, "aunque los datos exactos solo se conocen hasta que sale la cosecha, porque es entonces cuando se contabiliza todo".

Treminio explicó que de la primera siembra del año, se destina un 75 % de la producción de maíz, que se proyectaba en 11.970.000 quintales; un 20 % de frijol con 390.000 quintales esperados y el 100 % de arroz, previsto en 450.000 quintales de cosecha.

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Además de estas dos siembras, los agricultores salvadoreños realizan una tercera, conocida como la pante o de riego, a la salida de la época lluviosa con un 5 % de la producción de maíz e igual porcentaje de frijol.

Treminio advirtió que la agricultura en El Salvador se encuentra en riesgo de desaparecer en unos cuatro años, debido a los diferente problemas que enfrenta, entre ellos la avanzada edad de los productores -que tienen una media de 66 años- la baja rentabilidad, la baja producción y la falta de una política estatal.

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"Una persona de 70 años, mal alimentada, con problemas de salud, problemas de insuficiencia renal u otro tipo de enfermedades ya no va a poder dedicarse a esta acción (...) el problema es que cuatro años más y nos quedamos sin agricultura", sostuvo.

El directivo gremial señaló que la agricultura enfrenta además la erosión de los suelos, el déficit de agua o exceso de lluvia, variedades inapropiadas de semillas, el precio de los insumos que limitan la correcta fertilización y la falta de financiación por el sistema bancario.

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El líder de los productores agropecuarios lamentó que en el país no se cuente con una política nacional, ni con una planificación para realizar los cultivos y añadió que vienen proponiendo la creación de una política nacional agropecuaria desde el año 2004, con la Administración del expresidente Elías Antonio Saca e incluso desde la primera Administración de Nayib Bukele, sin obtener mayor respuesta. EFE

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