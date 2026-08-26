Inversión privada en Perú creció 17,6 % en segundo trimestre de 2026 por infraestructura

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Lima, 26 ago (EFE).- La inversión privada en Perú creció 17,6 % en el segundo trimestre del año, respecto al similar trimestre del año pasado, debido al incremento de proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y las carreteras IIRSA Norte y Sur, informó este miércoles el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El alza de la inversión privada respondió al incremento de 22,5 % de la inversión no residencial, es decir, la destinada a infraestructura y producción, mientras que la inversión residencial creció 5,1 % en el segundo trimestre del 2026.

En el componente no residencial de la inversión destacó el avance de proyectos de infraestructura, principalmente en el sector transporte, como la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, y proyectos viales vinculados a la carretera Interoceánica IIRSA Norte e IIRSA Sur.

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Además de las inversiones destinadas a la ampliación y renovación de la capacidad instalada en otros sectores, en concordancia con el aumento de las importaciones de bienes de capital (excluidos los materiales de construcción), así como el mayor crédito a empresas, explicó el banco emisor en una nota de prensa.

A su vez, el Ministerio de Energía y Minas informó que en el segundo trimestre de 2026 la inversión minera ascendió a 1.795 millones de dólares y que las mayores inversiones del trimestre fueron ejecutadas por Southern del Grupo México; la china Shougang, Antamina, de un grupo formado por BHP y la suiza Glencore; y Las Bambas de la china MMG.

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La inversión minera creció 34 % en el segundo trimestre, cinco puntos porcentuales menos que en el primer trimestre del año, y el alza correspondió principalmente a los rubros de desarrollo y preparación e infraestructura. EFE