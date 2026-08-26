Google rinde un homenaje a Dolly Parton con una animación de mariposas en su buscador

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Los Ángeles (EE.UU.), 26 ago (EFE).- Google rindió homenaje a la legendaria estrella del country estadounidense Dolly Parton con una animación interactiva de mariposas en su buscador para recordar el legado musical de la artista, fallecida el pasado martes a los 80 años.

Al teclear el nombre de la artista aparece una animación interactiva de varias mariposas naranjas flotando en la pantalla, en referencia a la canción de 1974 'Love Is Like a Butterfly'.

Tras desvanecerse, le sigue la frase 'We Will Always Love You' (Siempre te amaremos) junto a una imagen de la artista y las fechas de nacimiento y fallecimiento (1946-2026).

El enunciado adapta al plural 'I Will Always Love You', la mítica canción escrita y compuesta por la propia Parton en 1973 y que cuyo éxito se consagró en 1992, cuando se convirtió en un fenómeno global en la voz de Whitney Houston para la película 'The Bodyguard' ('El guardaespaldas').

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La leyenda de la música country falleció ayer a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunes, según informó la revista TMZ. Ese mismo día, había reconocido a la revista People que atravesaba por momentos complicados en cuestión de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

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La artista ya había dado indicios de su delicado estado en septiembre de 2025, cuando anunció el aplazamiento de una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas, los cuales finalmente fueron cancelados meses después.

Esta misma situación coincidió con su ausencia en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la que fue condecorada con un Óscar honorífico, que aceptó a través de un mensaje grabado en video.

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Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria. EFE