Fiscal de Ecuador pide prisión para diez nuevos vinculados a caso de presunta corrupción

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Guayaquil (Ecuador), 25 ago (EFE).- El fiscal general de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió este martes prisión preventiva para diez nuevos vinculados a un caso de presunta malversación de fondos públicos en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024, en la que ya están procesadas otras 21 personas, entre ellas un exministro de Energía.

Alarcón hizo esta solicitud ante el juez de la Corte Nacional que está encargado del caso, con base en un supuesto peligro de fuga y el riesgo de obstaculización del proceso penal, según informó el Ministerio Público.

De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían "omitido o evadido procedimientos para favorecer" a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.

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A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, el Gobierno del presidente Daniel Noboa pagó el 70 % del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de 104 millones de dólares que se han determinado como el presunto perjuicio.

Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.

Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están administradores de los contratos, exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.

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Después de escuchar a todas las partes, el juez suspendió la audiencia para deliberar y señaló que anunciará su decisión sobre el pedido de prisión preventiva el próximo jueves.

Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.

Entre septiembre y diciembre de 2024, se registraron apagones programados que, en sus momentos más críticos, llegaron a 14 horas diarias.

El país andino tiene una matriz eléctrica compuesta en más de un 70 % de energía hidroeléctrica. EFE