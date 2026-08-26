El aeropuerto de Dubai recupera el pulso y registra 31,5 millones de pasajeros en el primer semestre

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El Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) ha cerrado los primeros seis meses de 2026 con un volumen de 31,5 millones de pasajeros, impulsado por una recuperación gradual de la capacidad de las aerolíneas y un fortalecimiento de la demanda tras superar uno de los periodos más complejos de su historia operativa a causa de las restricciones en el espacio aéreo regional.

La evolución del tráfico reflejó un crecimiento constante durante el segundo trimestre del año, periodo en el que se contabilizaron 13 millones de viajeros.

El aeropuerto registró 3,5 millones de pasajeros en abril, cifra que se elevó a 4,5 millones en mayo y alcanzó los 5 millones durante el mes de junio, impulsada por el regreso de compañías internacionales y la consolidación de las frecuencias de vuelo.

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El consejero delegado de Dubai Airports, Paul Griffiths, ha señalado que los primeros seis meses del ejercicio han puesto a prueba la resiliencia del sistema de aviación y ha destacado que la respuesta inmediata de la demanda ante el retorno de la capacidad resulta fundamental para el aeródromo, donde las conexiones internacionales suponen una parte clave del negocio.

De forma paralela a la reorganización de las rutas aéreas, la entidad gestora mantiene la ejecución de un programa de inversiones destinado a optimizar la infraestructura.

Este proyecto abarca la ampliación de los sistemas de facturación de autoservicio, la evolución de la tecnología biométrica, la mejora de los flujos de pasajeros y la creación de un nuevo sistema consolidado para salidas desde zonas remotas.

ACELERACIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO.

Las previsiones de Dubai Airports para la segunda mitad del año apuntan a una aceleración de la actividad. El gestor confía en el impulso derivado de la temporada de invierno, la progresiva flexibilización de las recomendaciones de viaje en los principales mercados emisores y el calendario de eventos globales programados en el emirato.

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En el apartado operativo, las operaciones de vuelo alcanzaron los 150.600 movimientos en el semestre, mientras que el volumen de carga aérea se situó en 751.340 toneladas.

Al cierre de junio, DXB mantenía conexiones con 217 destinos en 99 países a través de cerca de 50 aerolíneas internacionales.

Respecto a los indicadores de calidad del servicio, el aeropuerto procesó 30,3 millones de equipajes con un porcentaje de incidencias de 2,7 por cada mil pasajeros, situándose por debajo de la media del sector.

Asimismo, más del 98% de los usuarios completó los controles de pasaportes y de seguridad en tiempos de espera inferiores a los quince y cinco minutos, respectivamente.