El crecimiento del PIB de EE.UU. se mantiene en un 0,4 % en el segundo trimestre de 2026

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Washington, 26 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. mantuvo un crecimiento del 0,4 % en abril-junio con respecto al primer trimestre de 2026, según la segunda estimación publicada este miércoles por el Buró de Análisis Económico (BEA), que registra una revisión a la baja de menos de una décima en el dato anualizado, estable en el 1,5 %.

Según el BEA, la revisión al alza del gasto de los consumidores, que aumentó a una tasa anualizada del 3,4 %, fue parcialmente compensada por un crecimiento de un punto porcentual en las importaciones (12,5 %), que restan al cálculo del PIB. EFE

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