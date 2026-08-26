Edmundo Arrocet, primeras palabras tras detectarle una mancha y un bulto en el riñón

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Preocupación por el estado de salud de Edmundo Arrocet después de que la revista 'Semana' haya revelado el delicado trance que está viviendo el exnovio de María Teresa Campos, al que recientemente le han detectado una manchita y un bulto en el riñón como él mismo ha revelado tras ser sorprendido abandonando un hospital de Madrid junto a uno de sus médicos con gesto de dolor llevándose las manos al vientre.

Tal y como ha apuntado la publicación, el humorista chileno se habría sometido a una serie de pruebas y analíticas y estaría a la espera de conocer los resultados para tener un diagnóstico exacto de su enfermedad, y mientras tanto ha decidido cancelar todos sus compromisos profesionales y negocios tanto en Chile como en España -entre los que figuraría su biografía sobre los 6 años de relación que vivió con la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego que supuestamente iba a publicar en abril y de la que nada se sabe- para centrarse en su salud.

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Horas después de salir a la luz el complicado trance que está atravesando, Edmundo ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press en el centro de la capital y, tras intentar jugar al despiste respondiendo "¿qué inconveniente?" cuando el reportero le ha preguntado cómo se encuentra después de que le hayan detectado una mancha y un bulto en el riñón, ha dado la callada por respuesta y ha dejado en el aire si ya ha podido hablar con sus médicos para conocer el diagnóstico.