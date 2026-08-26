Al menos 291 extranjeros figuran entre los desaparecidos tras la riada en Nepal

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Katmandú, 26 ago (EFE).- Al menos 291 extranjeros figuran entre las 384 personas reportadas como desaparecidas tras la riada que golpeó este miércoles el norte de Nepal, entre ellos 105 indios, 17 malasios y 12 británicos, según un balance preliminar de la Junta de Turismo de Nepal (NTB).

El organismo indicó que el recuento, elaborado a partir de información proporcionada por agencias de viajes y contrastada con guías, autoridades locales y cuerpos de seguridad, incluye además a 93 ciudadanos nepalíes.

Entre los extranjeros cuya procedencia ha podido ser determinada figuran también cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés.

Las autoridades y agencias de viajes todavía tratan de confirmar la nacionalidad de otros 111 extranjeros incluidos en la lista de desaparecidos.

Los 384 viajeros estaban repartidos entre una decena de agencias de turismo y se encontraban en la zona afectada o transitaban por ella cuando una riada repentina golpeó la cuenca del río Bhote Koshi, en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet (China).

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Rasuwagadhi es uno de los principales pasos utilizados por los viajeros y peregrinos que se desplazan desde Nepal hacia el Tíbet, especialmente hacia el monte Kailash y el lago Mansarovar.

La riada causó graves daños en localidades, carreteras y otras infraestructuras de la zona y obligó a desplegar operaciones de búsqueda y rescate. EFE

(foto)(vídeo)