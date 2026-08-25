Un consorcio con Thomas Müller y Lucas Hernández adquiere el Estrela da Amadora

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Lisboa, 25 ago (EFE).- Un consorcio cuyos inversores incluyen a futbolistas como Thomas Müller y Lucas Hernández ha adquirido el 90 % de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del Estrela da Amadora, de la Liga Portugal, informó este martes el club portugués.

El Estrela ha indicado en un comunicado que el consorcio está liderado por las empresas ADvantage y LEAD, con el apoyo del Grupo KI, y que entre sus miembros se encuentran "inversores con experiencia en los ámbitos del deporte, la inversión y la tecnología".

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Además, entre sus nuevos accionistas figuran grandes nombres del fútbol como Thomas Müller, leyenda del Bayern de Múnich y campeón del mundo con Alemania; Mats Hummels, exjugador del Borussia Dortmund y también ganador del Mundial alemán; el portero suizo Yann Sommer y el actual jugador del Paris Saint-Germain Lucas Hernández.

La SAD del Estrela da Amadora estará ahora dirigida por Johannes Mösmang, con una década de experiencia en el Bayern de Múnich, quien destacó en la nota la "identidad muy propia y la comunidad apasionada" de su nuevo club, que es un "histórico del fútbol portugués".

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"Estamos muy motivados para iniciar este nuevo capítulo y construir, de forma disciplinada y sostenible, un proyecto del que los aficionados, la comunidad y todos los que forman parte del Estrela puedan sentirse orgullosos", declaró Mösmang.

La nota difundida por el equipo no revela el importe de la operación, aunque varios medios lusos apuntan a que rondó los 40 millones de euros.

El Estrela, club de la ciudad de Amadora -en las afueras de Lisboa y una de las más pobladas de Portugal-, milita actualmente en primera división, y en su plantilla figuran jugadores como el español Joan Jordán, ganador de dos Europa League con el Sevilla, o el internacional puertorriqueño y ex del Lugo Leandro Antonetti.

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