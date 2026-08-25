Zelenski agradece el apoyo a la OTAN y reivindica que los ucranianos son "dignos" de pertenecer a la alianza

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido el apoyo militar que presta la OTAN, incidiendo en que resulta "fundamental" día a día en el campo de batalla, si bien ha incidido en sus aspiraciones de formar parte del bloque militar señalando que los ucranianos son "dignos" de pertenecer a la Alianza Atlántica a la luz de su experiencia militar.

"La labor que realiza la OTAN es fundamental cada día, sobre todo a través del PURL y de los suministros esenciales de misiles interceptores que ayudan a proteger nuestras ciudades y comunidades", ha señalado en un mensaje en agradecimiento por los mensajes de apoyo a Kiev con motivo del 35º aniversario de su independencia.

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Si bien, Zelenski ha recalcado la aspiración de Kiev de integrarse en la OTAN. "Los ucranianos han demostrado sin dejar lugar a dudas que somos dignos de pertenecer a la Alianza. Día tras día, los combatientes ucranianos mantienen el frente, protegen nuestra Europa y construyen una fuerza cada vez más interoperable", ha argumentado, sobre el papel de seguridad que juega Ucrania en la frontera oriental de Europa.

En este sentido, ha reivindicado que la experiencia de guerra y los conocimientos más relevantes de Ucrania "se comparten debidamente con quienes nos han apoyado desde el primer momento de la despiadada invasión rusa".