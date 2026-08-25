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Ucrania- Rusia anuncia la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania

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Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este), epicentro de sus avances durante los últimos meses en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Centro han liberado la localidad de Anovka, en la República Popular de Donetsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, usando el término "liberado" al haber anexionado la provincia -junto a las de Lugansk, Jersón y Zaporiyia-- en 2022, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

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El comunicado ha sido publicado apenas un día después de que Moscú anunciara la toma de tres localidades en Donetsk, Zaporiyia y Sumi, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado sobre las afirmaciones desde Rusia sobre nuevas derrotas sobre el terreno en el este del país.

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