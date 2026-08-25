TUI Spain y el Instituto Costarricense de Turismo promueven un modelo de viaje más personalizado

25/08/2026 Imagen de Costa Rica ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA TUI SPAIN

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TUI Spain y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) han anunciado un acuerdo para reforzar su colaboración estratégica ante la evolución del perfil del turista español hacia Costa Rica.

La iniciativa responde a una demanda creciente de itinerarios a medida, viajes temáticos y la inclusión de destinos secundarios en los paquetes turísticos, según han informado ambas entidades en un comunicado conjunto.

El plan de actuación conjunto incluye campañas de promoción, iniciativas de comunicación y programas de formación dirigidos al canal de venta profesional.

Entre las acciones programadas destacan jornadas de capacitación para agencias de viajes en diversas ciudades españolas y la realización de viajes de familiarización en el país centroamericano con el objetivo de diversificar la comercialización del destino.

La estrategia busca complementar los circuitos tradicionales que incluyen enclaves como Tortuguero, Arenal o Monteverde con regiones de menor densidad turística como Boca Tapada, Caño Negro, Palo Verde, Bajos del Toro o la Península de Osa.

Esta diversificación geográfica pretende captar a segmentos de viajeros interesados en la observación de fauna, el contacto con comunidades locales y las experiencias vinculadas a la naturaleza.

Asimismo, el operador ha identificado un incremento en la demanda de viajes conceptualizados por motivaciones específicas, como el avistamiento de aves en San Gerardo de Dota, el turismo de bienestar o la observación de ballenas jorobadas en el Parque Nacional Marino Ballena.

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Para dar respuesta a estas tendencias, la compañía ha potenciado sus formatos de grupos reducidos con guía acompañante y las opciones bajo la fórmula fly & drive, entre las que destaca el nuevo programa 'Secretos de Costa Rica'.

El director de Producto de TUI Spain, Portugal & Americas, Germán Hijón, ha señalado que el destino está evolucionando desde una oferta de carácter generalista hacia propuestas de mayor valor experiencial. "Esta evolución aporta también nuevas herramientas a los agentes de viajes para diseñar propuestas realmente diferenciadas", explica.

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La operativa de la mayorista en el país se apoya en su estructura de receptivo propio integrada en TUI Group, la cual coordina la asistencia en destino y los servicios en ruta, incluyendo la opción de estancias de playa en la zona de Guanacaste, donde los hoteles RIU se encuentran entre las alternativas especialmente valoradas por el mercado español para disfrutar de unos días de descanso en régimen de todo incluido.