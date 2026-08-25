Temas del día de EFE Internacional del martes, 25 de agosto de 2026 (12:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

UCRANIA GUERRA

Moscú - El jefe de la diplomacia del Vaticano, Paul Richard Gallagher, aseguró este martes que "el diálogo es más importante que nunca", al comienzo de su reunión con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y afirmó que "la guerra debe terminar".

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU debate el impacto de los conflictos armados en la seguridad alimentaria mundial.

- El Estado Mayor ucraniano informó este martes de nuevos ataques contra la retaguardia rusa llevados a cabo por las fuerzas de Kiev durante la noche, en los que han sido alcanzadas una refinería de la región rusa de Krasnodar y una planta de procesamiento de gas en la de Astracán.

PUBLICIDAD

- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo pública este martes la felicitación que recibió en la víspera con motivo del trigésimo quinto aniversario de la independencia de Ucrania del presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que éste le ofreció dar un nuevo impulso a los esfuerzos de paz para que Ucrania pueda materializar su “tremendo potencial”.

IRÁN GUERRA

Teherán - El ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, visita Teherán para continuar las conversaciones acerca de la gestión del estrecho de Ormuz, en medio de la nueva campaña de presión económica de Estados Unidos contra Irán.

(Texto)(Audio)

- El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, aseguró este martes que ha habido un "progreso significativo" en las negociaciones sobre la guerra de Irán, tras su reunión del lunes en Teherán con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian.

PUBLICIDAD

(Texto)

GUERRA COMERCIAL | Toronto/Washington - Ante el recrudecimiento de la guerra comercial y política con EE.UU. y en medio de un creciente ambiente de tensión por lo que Canadá considera amenazas a su soberanía, el Gobierno canadiense empezó a planificar medidas económicas para contrarrestar la última ronda de aranceles impuesta por la Administración del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Gaza.- La caída de varias cometas de plástico, provenientes de Gaza, en territorio israelí en los últimos días desató una intensa respuesta del Gobierno de Israel, que las comparó con drones explosivos. En la Franja, niños, adultos y ancianos, que las ponen a volar en una tradición que pasa de generación a generación, observan incrédulos el revuelo causado por estos juguetes.

PUBLICIDAD

(Texto)(Foto)(Vídeo)

- El parlamentario israelí de ultraderecha Tzvi Succot vandalizó este martes, golpeando con una maza, un monumento palestino de piedra en una población del norte de Cisjordania ocupada, mientras soldados israelíes le protegían, en una acción criticada por el Gobierno y el Ejército, que afirma que no tenía autorización.

PUBLICIDAD

(Texto)

EEUU CUBA | Miami - Amnistía Internacional (AI) entrega 27.000 cartas escritas para el artista y expreso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara durante los cinco años que estuvo encarcelado en Cuba, de donde salió el pasado 18 de julio para viajar a Miami, en un evento en una galería de esa ciudad en el que hablará del arte como herramienta para el cambio social. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

JACOB ELORDI

Londres - El actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi asegura que ponerse por primera vez bajo las órdenes del veterano cineasta inglés Ridley Scott durante el rodaje de su última película, 'La constelación del perro' ('The Dog Stars'), "fue algo nunca visto".

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

ADEMÁS

COP DESERTIFICACIÓN | Pekín - La sequía, que ha aumentado un 30 % desde el año 2000, constituye "un riesgo estructural" para las economías, los sistemas productivos y los medios de vida que se intensificará con el tiempo, advirtió hoy en Ulán Bator la secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de la ONU de Lucha contra la Desertificación (CNULD), Andrea Meza. (Texto)

ASIA TIFONES | Pekín/ Tokio- Miles de personas han tenido que ser evacuadas este martes en Japón y China debido al avance e impacto de sendos tifones, el Saudel y el Narra, en la que se prevé que sea una de las peores temporadas de tifones en Asia por el fenómeno de El Niño. (Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)Nueva Delhi

INDIA LLUVIAS | Nueva Delhi - Las fuertes lluvias del monzón volvieron a anegar este martes varias zonas de Nueva Delhi y su área metropolitana por segundo día consecutivo, mientras las autoridades mantuvieron una alerta roja parcial y pidieron priorizar el teletrabajo y las clases a distancia en la vecina Gurgaon. (Texto)

BANGLADÉS ROHINYÁS | Daca - La comunidad rohinyá en los campamentos de Cox's Bazar (Bangladés) conmemora este martes el noveno aniversario del éxodo masivo de esta minoría musulmana desde Birmania (Myanmar) al país vecino tras una campaña militar investigada por constituir un posible genocidio, con más de 1,2 millones refugiados sin una vía efectiva de retorno. (Texto)(Foto)(Vídeo)

ESPECIALES:

Con motivo de los seis meses del comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el próximo viernes, la agencia EFE ha comenzado el envío de una serie especial bajo la guía IRÁN GUERRA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Oslo.- NORUEGA MONARQUÍA.- El príncipe heredero de Noruega, Haakon y su esposa Mette-Marit celebran sus bodas de plata.

Madrid - JAVIER BARDEM - El director Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem y Victoria Luengo hablan con EFE de 'El ser querido', película que se estrena este miércoles en salas y que cuenta la historia de un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito. (Texto) (Vídeo)

América

14:00 GMT.- Nueva York.- ONU CONFLICTOS.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate el impacto de los conflictos armados en la seguridad alimentaria mundial

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ HUMALA.- El expresidente peruano Olllanta Humala (2011-2016) conversa con la prensa extranjera acreditada en Perú tras salir de la cárcel, al lograr que se anulase el proceso por el que fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Un tribunal guatemalteco iniciará este martes el juicio oral y público contra los acusados del asesinato del defensor de derechos humanos Florentín Gudiel Ramos, un crimen perpetrado en 2004 que llega a debate tras más de dos décadas de batallas legales. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO EDUCACIÓN.- La Universidad Iberoamericana realiza una análisis sobre los desafíos de la propuesta de restringir el uso de celulares en escuelas de educación básica en México (Texto)

21:00 GMT.- Miami.- EEUU CUBA.- Amnistía Internacional (AI) entrega 27.000 cartas al exiliado cubano Luis Manuel Otero Alcántara (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Georgia y Oklahoma celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Miami.- EEUU ESPACIO.- Dos astronautas de la NASA realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar tareas de mantenimiento rutinario, incluidos los preparativos para la futura desorbitación del laboratorio espacial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO TELEVISIÓN.- La serie mexicana ‘Hotel todo incluido’ se estrena en agosto como una de las grandes apuestas cómicas del año con José Eduardo Derbéz y Sofía Castro como estrellas del elenco José Eduardo Derbéz y Sofía Castro, quienes hablan con EFE sobre la influencia de sus familias en el cine nacional. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este martes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de julio. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO TURISMO - La seguridad y, sobre todo, la percepción que tienen de ella los viajeros se ha convertido en un factor de competencia entre los destinos turísticos mexicanos: mientras estados golpeados por episodios de violencia buscan contener su impacto con operativos y promoción, otros hacen de la seguridad una ventaja para atraer visitantes y eventos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Aracataca (Colombia) - COLOMBIA CULTURA - En Aracataca, pueblo natal de Gabriel García Márquez, el Tren de la Cultura se detiene en la estación inmortalizada por la pluma del nobel donde lo esperan decenas de niños para subirse al vagón que los acerca al arte, una iniciativa que recorre las comunidades aledañas a las vías férreas del norte de Colombia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO DESEMPLEO - El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con la tasa de desempleo del segundo trimestre de 2026, después de que ese indicador se situase en 2,6 % de enero a marzo y que registrase una tasa de informalidad de 54,8 %. (Texto)

Asunción - PARAGUAY SALUD - Seguimiento de la huelga convocada por los médicos del sector público en Paraguay para exigir un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y la dotación de insumos y medicamentos en los hospitales. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245