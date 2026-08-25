Nueva Delhi afronta un segundo día de fuertes lluvias bajo alerta roja

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Nueva Delhi, 25 ago (EFE).- Las fuertes lluvias del monzón volvieron a anegar este martes varias zonas de Nueva Delhi y su área metropolitana por segundo día consecutivo, mientras las autoridades mantuvieron una alerta roja parcial y pidieron priorizar el teletrabajo y las clases a distancia en la vecina Gurgaon.

"Alerta roja: es muy probable que se produzcan rayos y tormentas eléctricas, acompañados de rachas de viento (alrededor de 60 kilómetros por ahora) y lluvias intensas ( más de 15 milímetros por hora)", advirtió el IMD en la mañana del martes.

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Los fuertes vientos derribaron un árbol en el barrio de Dwarka, próximo al aeropuerto, mientras la acumulación de agua obligó a cerrar el paso subterráneo ferroviario del mercado Azad, según informó la Policía de Tránsito de Delhi en X.

Imágenes difundidas desde Ashoka Road y Baba Kharak Singh Marg, dos importantes vías del centro de la capital, mostraron vehículos avanzando por calles con el agua casi a la altura de los neumáticos.

"Hemos identificado todas las zonas en las que pueden producirse o se están produciendo encharcamientos y se han desplegado equipos en ellas. También hemos instalado bombas en estos lugares para que, cada vez que se acumule agua, se pueda bombear y drenar", afirmó el presidente del Consejo Municipal de Nueva Delhi, Manoj Kumar Dwivedi, a la agencia local IANS.

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El lunes las fuertes lluvias también causaron inundaciones en la capital india y obligaron a desviar al menos 15 vuelos mientras las autoridades mantenían una alerta roja parcial por tormentas y fuertes vientos.

En ciudad de Gurgaon, parte de la zona conurbada de Delhi, las autoridades pidieron priorizar el trabajo y estudio remotos este martes después de las inundaciones registradas el día anterior, en las que varios autobuses escolares quedaron atrapados durante horas.

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El IMD informó además este martes de precipitaciones "muy intensas" en varios puntos de Uttar Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Meghalaya, Karnataka y Kerala.

El monzón, que suele extenderse entre junio y septiembre, aporta la mayor parte de las lluvias anuales de India y resulta esencial para la agricultura y las reservas de agua, pero también provoca cada año inundaciones, deslizamientos y cortes de carreteras en distintas regiones del país. EFE

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