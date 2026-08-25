La inflación industrial se dispara al 9,2% en julio por la energía y suma cinco meses de alzas

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Los precios industriales subieron un 9,2% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,2 puntos superior a la de junio, impulsados por los precios de la energía, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2026, en la que se notan, de nuevo, los efectos de la guerra en Irán, la inflación del sector industrial encadena cinco meses de ascensos.

La subida de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevó su tasa anual 6,5 puntos, hasta el 20,8%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

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Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual, hasta el 0,5%, por el descenso de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Excluyendo la energía, los precios industriales redujeron su tasa interanual una décima, hasta el 3,5%, situándose 5,7 puntos por debajo del índice general.

En valores mensuales (julio sobre junio), la inflación industrial se disparó un 3% tras encarecerse un 16,6% la producción y distribución de energía eléctrica y aumentar en un 5,3% el refino de petróleo.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Variación anual de los precios industriales en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/variacion-anual-de-los-precios-industriales-en-espana/bc14df30-902a-438d-a10e-f90250a8713a

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