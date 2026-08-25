Municipio de Lima abre antiguo Hospital del Espíritu Santo en el que sirvió Santa Rosa

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Lima, 25 ago (EFE).- La municipalidad de Lima abrió este martes para las visitas los restos del antiguo Hospital del Espíritu Santo, construido en el siglo XVI, en el que atendió Santa Rosa de Lima a los enfermos y que había sido cubierto con edificaciones modernas dentro del complejo religioso convertido en el santuario de la santa peruana.

A cinco días de la festividad anual de Santa Rosa de Lima en Perú, el alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, presentó antiguos muros de piedra, ladrillo y adobe, entierros ubicados debajo de antiguos pisos de ladrillo, piezas de azulejos valencianos decorados con motivos vegetales y restos de pintura mural.

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Uno de los principales hallazgos corresponde al antiguo ingreso del hospital, donde se conserva un singular piso empedrado elaborado con cantos rodados, destacó la municipalidad.

Su diseño representa una flor de seis pétalos dentro de un círculo, cuyas puntas fueron elaboradas con restos óseos de animales, una característica que aporta información sobre las técnicas constructivas y decorativas empleadas durante la época virreinal, añadió.

El antiguo Hospital del Espíritu Santo fue fundado por el comerciante Miguel de Acosta y comenzó a funcionar el 23 de mayo de 1575, con autorización del virrey Francisco de Toledo.

"Esto es parte de esa recuperación de la identidad y la verdad que me siento muy satisfecho de que esto realmente esté hoy poniéndose al conocimiento de toda nuestra población, de nuestro país entero", declaró Reggiardo.

Por su parte, el gerente de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), Luis Martín Bogdanovich, dijo que "Santa Rosa de Lima convivió con los enfermos de este hospital. Este espacio ha estado sepultado debajo de toneladas de tierra y escombros y de algunas rosas que se sembraron aquí hace unos años, pero que han estado ocultando esta parte de nuestra historia".

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Inicialmente, el hospital atendió a marinos y pilotos, pero posteriormente amplió sus servicios a otros sectores de la sociedad virreinal.

El complejo también tuvo una función académica porque en sus instalaciones se desarrollaron cátedras de matemática, pilotaje y cosmografía.

Cada 30 de agosto, miles de fieles acuden al santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en el centro histórico de la capital de Perú, para visitar sus reliquias, acudir a misa y dejar una carta de deseos en el pozo ubicado en un gran jardín de rosas.

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La santa peruana nació en Lima bajo el nombre de Isabel Flores de Oliva en 1586, de padre español y madre peruana, se unió como laica a la Orden de Santo Domingo y desarrolló una intensa labor de apoyo social a los pobres y enfermos, además de cumplir severas penitencias y ayunos.

Fue canonizada por el papa Clemente X en 1671, después de ser declarada patrona del Nuevo Mundo y las Filipinas en 1670. EFE

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