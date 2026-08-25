Emiten alerta roja en El Salvador para enfrentar la sequía provocada por El Niño

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San Salvador, 25 ago (EFE).- La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró este martes alerta roja para tomar las medidas necesarias y enfrentar así los efectos del fenómeno de El Niño, que tiene un pronóstico grave hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

"Es deber del Estado salvaguardar la vida, integridad, bienestar, medios de subsistencia y seguridad alimentaria de la población, mediante la adopción oportuna de medidas de prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres ante escenarios de amenaza de origen hidrometeorológico y climático", apuntó Protección Civil.

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La entidad señaló que "durante agosto y parte de septiembre de 2026 se prevé la recurrencia de períodos secos asociados a El Niño y a la extensión de la canícula, con probabilidad de entre 20-40 % de ocurrencia de al menos un evento de sequía meteorológica a escala nacional".

Protección Civil advirtió que "la combinación de déficit de precipitación, recurrencia de períodos secos, temperaturas superiores a lo normal y la transición hacia la época seca, incrementa los niveles de vulnerabilidad de la población, afectando disponibilidad de agua, producción agropecuaria, medios de vida y seguridad alimentaria".

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También, llamó a "implementar y fortalecer medidas tempranas, preventivas y de mitigación orientadas a anticipar, reducir y gestionar los impactos potenciales del déficit hídrico sobre la salud de la población, la disponibilidad y calidad del agua, los sistemas productivos y la seguridad alimentaria, priorizando los territorios, sectores y grupos de población con mayores niveles de exposición y vulnerabilidad".

El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, confirmó el pasado 20 de agosto que la zona oriental y costera de El Salvador enfrentan su tercera sequía en los últimos meses por la influencia del fenómeno El Niño y que para septiembre se espera "tener algún evento de lluvias de tipo temporal".

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó recientemente que El Niño evolucionará rápidamente en los próximos meses hasta convertirse en un episodio fuerte, lo que acentuará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales.

Según los datos, el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental se acelerará entre julio y septiembre y dará lugar a un episodio fuerte de El Niño, con anomalías de la temperatura superficial del mar superiores a los 2 grados. EFE

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