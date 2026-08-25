Yordan Álvarez apunta al JMV y a la Triple Corona en la Liga Americana

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Redacción Deportes, 25 ago (EFE).- El cubano Yordan Álvarez se perfila como firme candidato para alzarse con el premio al Jugador Más Valioso de esta campaña en la Liga Americana, según una encuesta de expertos de Grandes Ligas a poco más de un mes para el comienzo de la postemporada.

Según la medición a cargo de 37 expertos de MLB.COM y MLB Español que votaron por los que estiman ganarán los premios al terminar la temporada, Álvarez lidera la encuesta pese a que agosto ha sido su peor mes en términos de wRC+, una métrica que mide la producción ofensiva general en una escala de 100 puntos (promedio).

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Aún así, el jardinero izquierdo de los Astros de Houston registra un wRC+ de 138, un 38 % mejor que el promedio de la liga y con el que capitanea desde hace algún tiempo las encuestas, "prácticamente desde que Aaron Judge sufrió una lesión a finales de mayo", destaca la MLB.

Con un total de 181 puntos, 34 votos al primer lugar, Álvarez lidera la encuesta para el premio al JMV, seguido por el dominicano Junior Caminero, de los Rays, con 117 unidades; Bobby Witt Jr., Reales, 89 puntos; el venezolano Willson Contreras, Medias Rojas, 49 unidades; y Ben Rice, Yankees, con 43 puntos.

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Los votantes clasificaron a sus cinco principales candidatos de cada liga en una escala de 5-4-3-2-1, cinco puntos por un voto al primer lugar, cuatro por uno al segundo puesto y así en su orden, según la MLB, que sigue al tanto de que Álvarez pueda conquistar la Triple Corona.

El cubano se perfila a la Triple Corona encabezando de momento a la Liga Americana en promedio de bateo con .320, jonrones con 26 y carreras impulsadas con 90.

En la Liga Nacional, el estadounidense Pete Crow-Armstrong ("PCA"), jardinero central de los Cachorros, ha sacado provecho de la ausencia en el montículo del japonés Shohei Ohtani para acceder por primera vez a la cima de la encuesta con un total de 177 puntos, 29 votos al primer lugar.

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La organización de Grandes Ligas destaca que este salto de Crow-Armstrong al "estrellato" lo tiene compitiendo con Ohtani en cuanto a su rendimiento en el plato, a la vez que aporta un FRV (carreras que un jugador salva o le cuesta a su equipo) de 24 en el jardín central, el "mejor de MLB".

Valora además que desde la última apertura de Ohtani el 3 de julio, Crow-Armstrong tiene ventaja en wRC+ (171 frente a 149 de Ohtani), jonrones (14 contra 12) y OPS (1.014 frente a .948).

Añade que 'PCA, como también se le conoce a Crow-Armstrong , ha aportado "bastante dramatismo" en la carrera por el JMV, al conectar un cuadrangular como primer bate y otro para dejar en el terreno al rival en el mismo juego contra los Medias Blancas "a principios de esta semana".

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En la encuesta, Crow-Armstrong es escoltado por Othani (Dodgers) con 154 puntos, 8 votos al primer lugar; Kyle Schwarber (Filis), 46 puntos en total; Jacob Misiorowski (Cerveceros), 45 unidades; y Matt Olson (Bravos), 38 puntos. EFE