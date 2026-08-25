La jugadora checa Marketa Vondrousova recurre su sanción de cuatro años por dopaje

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La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona del torneo de Wimbledon en 2023 y subcampeona de Roland Garros en 2019, ha recurrido ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción de cuatro años que tiene impuesta por no someterse a un control antidopaje.

Ella fue sancionada el 22 de junio de este 2026 tras no entregar el 3 de diciembre de 2025 una muestra durante un intento de control antidopaje en su domicilio y fuera de competición. Meses más tarde, pero antes de recibir su sanción, la jugadora de 27 años habló en sus redes.

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Con una publicación en su cuenta de Instagram, Vondrousova se sinceró sobre su estado de salud y aseguró que ese incidente "se produjo porque había llegado a un punto de ruptura tras meses de estrés físico y mental".

Luego afirmó haberse sentido "asustada" cuando un agente antidopaje fue un día en su casa a las 20.15 horas exigiendo una prueba inmediata. Ella lo describió entonces como una "grave intromisión" de su privacidad, habiéndose presentado el controlador en plena noche.

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Aun así, Vondrousova recibió una suspensión que finalizará el 21 de junio de 2030. Mientras dure dicha sanción, la tenista no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o autorizado por la ITF, la WTA, la ATP, los 'Grand Slams' o cualquier federación nacional.