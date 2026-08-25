El tornado que asoló un pueblo cerca de Carcasona deja 39 heridos y 300 casas afectadas

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París, 25 ago (EFE).- El tornado que este lunes por la tarde asoló un pueblo situado a una decena de kilómetros de Carcasona, en el sur de Francia, causó 39 heridos, una quincena de los cuales tuvieron que ser hospitalizados, explicó este martes la subprefecta Emmanuelle Plantier-Lemarchand.

En una entrevista a la emisora France Info, la subdelegada del Gobierno en el departamento del Aude precisó que a primera hora de esta mañana seguía el trabajo de los socorristas en Pomas para cerciorarse de que no había ninguna víctima en el interior de las 300 casas que se vieron afectadas.

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Plantier-Lemarchand, que precisó que se habían verificado ya 200 de esas viviendas, insistió en que no tenía noticia de que hubiera ningún desaparecido.

Por la noche, en un comunicado, la Prefectura había citado la cifra de 41 heridos.

El tornado, de una particular violencia, sacudió la localidad de Pomas, de poco más de 1.000 habitantes, en solo dos minutos.

Un frente de tormentas recorrió el lunes por la tarde y por la noche el sur de Francia y provocó perturbaciones en los transportes, con carreteras y vías férreas cortadas y problemas en el tráfico aéreo en los aeropuertos de Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza, así como en los de París, indicó el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, en su cuenta de X.

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También resultaron dañadas algunas líneas eléctricas y este martes por la mañana 21.000 hogares seguían sin corrientes en toda Francia, de los cuales 1.500 en el departamento del Aude, con capital en Carcasona. EFE