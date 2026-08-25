La plantilla de Airbus España, convocada a una huelga indefinida a partir de este martes

Guardar

Los trabajadores de Airbus España están convocados a una huelga indefinida a partir de este martes pese al intento de la dirección de la compañía de frenar las movilizaciones tras la última reunión de mediación ante el SIMA celebrada el pasado viernes 21 de agosto.

La plantilla decidió mantener la convocatoria de huelga por una amplia mayoría en las asambleas celebradas ayer por los sindicatos convocantes del paro, CGT, UGT y ÚTIL.

Airbus ha lamentado la decisión de mantener los paros indefinidos por parte de los trabajadores y ya evalúa el impacto que esta huelga tendrá sobre su producción, compromisos con clientes y reputación.

La compañía, que defiende que sus últimas ofertas ya recogen las principales demandas de la plantilla, califica de "crítico" alcanzar un acuerdo inminente para salvaguardar el proyecto en España, por lo que mantiene su apuesta por la negociación.

Las votaciones en las asambleas celebradas este lunes tanto en el turno de mañana como en el turno de tarde en los centros de Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla), Illescas (Toledo) y Albacete, confirmaron el rechazo a la oferta patronal, mientras que en Cádiz la asamblea se aplazó al 1 de septiembre para adherirse a la decisión mayoritaria.

PUBLICIDAD

En la última reunión del SIMA del pasado viernes, la empresa ofreció un 'Planteamiento de Diálogo y Paz Social' donde garantizaba un incremento salarial vinculado al IPC, sumado a un porcentaje adicional para la recuperación del poder adquisitivo.

Además, prometió restituir las condiciones previas de teletrabajo y retirar el recurso presentado ante el Tribunal Supremo sobre los complementos por baja médica (IT), comprometiéndose a devolver los descuentos aplicados.

Sin embargo, las propuestas han resultado insuficientes para la plantilla. La falta de concreción en los plazos y cuantías de la subida salarial, junto con la postergación de asuntos clave como las vacaciones, la flexibilidad horaria, el servicio de comedor o el transporte colectivo, han decantado el voto de los trabajadores hacia el paro indefinido.

PUBLICIDAD

Tras conocerse el resultado de las asambleas, Airbus lamentó la decisión tomada por el Comité de Huelga de seguir adelante con las movilizaciones y afirmó que ya se encuentra analizando el "impacto adicional" que esta huelga pueda tener sobre sus obligaciones de producción, los acuerdos con clientes, sus compromisos institucionales y la propia reputación de la compañía.

PARA AIRBUS EL ACUERDO RESULTA "CRÍTICO"

Desde la dirección del fabricante aeronáutico han subrayado que alcanzar un acuerdo en los próximos días resulta "crítico" para el proyecto común en España.

Asimismo, la empresa sostiene que las ofertas planteadas responden a las demandas de la plantilla y defiende que mantiene una apuesta firme por la negociación para lograr un marco "sólido, equilibrado y responsable".

Por ello, Airbus reitera su compromiso de retomar las conversaciones a partir de este mismo martes en el marco del calendario de reuniones diarias acordado tras la mediación en el SIMA.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

La decisión de los trabajadores de seguir adelante con los paros indefinidos se produce tras una jornada convulsa que comenzó este mismo lunes con paros de tres horas previos a la celebración de las asambleas decisivas.

El objetivo de las votaciones era determinar si se suspendía el paro para continuar en la mesa de negociación, tal y como habían propuesto los mediadores del SIMA en aras de mantener la "paz social" y tras acordarse un calendario de reuniones diarias.

PUBLICIDAD

La tensión en las plantas de Airbus en España venía escalando desde julio, cuando se desconvocó una huelga previa tras el rechazo de la plantilla al preacuerdo alcanzado por la dirección con los sindicatos no convocantes (CCOO, SIPA y ATP).

Para intentar desbloquear la situación, el fabricante aeronáutico recurrió a la mediación del SIMA, contrató al bufete Baker McKenzie y acometió un relevo en la cúpula de Recursos Humanos con el nombramiento de Soledad Muñoz en sustitución de Antonio Lasada.

PUBLICIDAD

Pese a los esfuerzos de acercamiento y la apertura de diálogo en materias como los acuerdos laborales de Cádiz o el proyecto Bromo, los trabajadores han respaldado el criterio de las secciones sindicales que, como argumentaba UGT, consideraban que la propuesta de la empresa "quedaba muy lejos de lo que debe ser un marco avalado por la plantilla", abriendo paso de forma inminente a la huelga indefinida desde hoy.