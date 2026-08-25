Belén Esteban no se calla. De su sorprendente mensaje a Julia Janeiro, a su duro dardo contra Beatriz Trapote

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Expectación máxima en el aeropuerto de Madrid ante la reaparición de Belén Esteban, en el ojo del huracán mediático desde que hace 10 días Julia Janeiro arremetió frontalmente contra ella y la tachó de "meme televisivo" y de ser la "sombra" de su padre, Jesulín de Ubrique.

Lejos de enfadarse, 'la princesa del pueblo' se ha mostrado de lo más conciliadora con la hija de María José Campanario en su vuelta a la capital para cumplir con unos compromisos profesionales tras disfrutar de unas vacaciones en Canarias con su marido Miguel Marcos que le han sentado de maravilla para responder a la hermana de su hija Andrea con una sonrisa y dejando claro que no piensa entrar en una batalla mediática con ella.

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"Sinceramente estoy bien. No me ha sorprendido para nada. Yo entiendo que todo el mundo hable, que todo el mundo está en su derecho y yo por supuesto no soy nadie. ¿Tú me ves enfadada? Estoy muy tranquila la verdad. Yo es verdad que meme siempre he dicho que lo he sido, pero lo he dicho desde hace mucho tiempo, a mí me encanta ser un meme televisivo. A ver, yo no voy a hablar de Julia yo no voy a tener una guerra. Además, me parece súper graciosa, lo digo en el buen sentido de la palabra, y no lo digo en plan, porque hay que hablar ahora todo muy bien. Juventud divino tesoro" ha expresado sin perder la sonrisa en ningún momento y dejando claro que no le han afectado en absoluto los dardos de la hija de Jesulín.

Y aunque no ha querido avivar su enfrentamiento con Juls, la cosa ha cambiado cuando se le ha preguntado por Beatriz Trapote, que en su vuelta como colaboradora de 'De lunes a viernes' tras varios años alejada del foco mediático ha asegurado que Belén la 'echó' de la televisión y se lo hizo pasar muy mal: "Creo que Beatriz Trapote empezó en la tele y ha vuelto a televisión porque es una gran periodista, ¿pero Yo era Paolo Vasile o era directora de programas? No voy a entrar ahí. Lo único que digo, que para todo el mundo que dice que hay otra historia, que la cuente. Llevamos 27 años esperando. Yo quiero que cuenten la historia, porque esto es como... ¿Os acordáis la película de Jumanji, que el juego aparece cada 120 años y hay que tirar los dados? Pues yo quiero, yo animo a que cuenten su historia" ha retado a la mujer de Víctor Janeiro, negando con esa ironía que tanto echábamos de menos que en su día la vetase en Mediaset como ha insinuado la periodista.

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Lejos de quedarse ahí, y evitando entrar en qué le parece que la cuñada de Jesulín haya asegurado que ella puede ser la 'princesa del pueblo' pero con Julia ha llegado 'la reina' -"Por favor, parecemos niños. Yo no voy a entrar en eso" ha afirmado rotunda-, Belén ha puesto a Trapote contra las cuerdas y ha invitado a la prensa a "tirar de hemeroteca" para recuperar qué dijo en su día Bea sobre ella, ya que "en 2022 no pensaba que yo le había hecho muchísimo daño".

Sobre cómo se ha tomado Andrea esta guerra mediática entre su madre y su familia paterna, la tertuliana ha evitado hablar de su hija reafirmándose en que "ella es anónima", pero sí ha desmentido tanto que Jesulín estuviese con Juls en su casa de Paracuellos del Jarama hace varios años, como que las hermanas rompiesen su relación por motivos económicos: "Eso no es verdad. Ella sí estuvo en mi casa pero su padre no. Pero no voy a entrar en detalles y no voy a hablar más porque le he prometido a mi marido que se ha quedado en Tenerife que me iba a callar y creo que estoy hablando demasiado". "Yo creo que he sido muy educada, yo creo que no falto el respeto a nadie. He aclarado que cuando ella vino a mi casa no vino con el padre, pero no ha habido ningún conflicto económico, no inventes ¿eh? Esas cosas no, que siempre metes la pata en algo, pero no voy a entrar ahí porque son cosas de ellas" ha zanjado.

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Y defendiendo que ella no llamó 'nepo baby' a la hija de María José Campanario aunque la joven se haya dado por aludida -"¿he dicho alguna mentira? Nepo baby son los hijos de unos padres que trabajan en la tele, no es ninguna falta de respeto ni insulto ni nada" ha apuntado con firmeza- ha confesado que por el momento no se plantea tener una conversación en privado con Julia para acercar posturas porque "no hay que forzar absolutamente nada y yo no tengo nada que solucionar sinceramente".

"Yo hay cosas que no puedo contestar. Lo único que sí digo y lo vuelvo a repetir. Lo único que sí quiero decir y lo digo alto y claro, llevamos 27 años con mi historia. Ellas están diciendo que hay otra historia. Contadla, contadla, porque sé por donde van pero no tienen cojones a contarla, y ya he hablado más de la cuenta. Si hay otra historia contadla. Si Julia quiere ser personaje público está en todo su derecho. ¿Quién soy yo para criticar eso? Pero yo lo único que quiero es que cuenten la historia, porque yo sé por dónde van" ha sentenciado refiriéndose a la hija de Jesulín y a Bea Trapote.

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