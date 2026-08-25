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Muere Socorro Fernández Larrea, consejera independiente de OHLA

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El grupo OHLA ha comunicado este martes el fallecimiento de Socorro Fernández Larrea, consejera independiente de la compañía y exconsejera de Cementos Molins y Redeia. En esta última fue presidenta de la Comisión de Nombramientos hasta mayo de 2025 y consejera desde 2014 hasta su marcha.

Precisamente, en mayo de 2025, el consejo de administración de OHLA acordó el nombramiento por cooptación de Fernández Larrea como consejera independiente.

Socorro Fernández Larrea desarrolló su carrera en sectores como construcción, telecomunicaciones, energía y servicios, tanto a nivel nacional como internacional. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), recibió en 2021 el Premio Caminos Madrid a la Ingeniera Destacada.

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Antes de su llegada a OHLA, también fue consejera de Amper, directora general en Copisa, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, directora Regional de Seop y delegada de Ferrovial, entre otros cargos.

El presidente del Grupo OHLA, junto con el resto de miembros del consejo de administración, han lamentado su muerte y han alabado "su compromiso, dedicación y valiosa contribución a la compañía", así como su profesionalidad durante el tiempo que formó parte de este órgano de gobierno.

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"Desde el Grupo OHLA queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos, y expresarles nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto en estos difíciles momentos", señala la compañía en un comunicado.

En una comunicación remitida hoy por OHLA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía señala que, según lo previsto en el Reglamento del Consejo, la comisión de nombramientos y retribuciones se reunirá próximamente para analizar la composición de las comisiones y del consejo de administración, a fin de proponer a este último, en su primera reunión ordinaria, los acuerdos que procedan adoptarse.

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