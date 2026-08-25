El guatemalteco Wingston González gana el Premio de Literaturas Indígenas de América

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Guadalajara (México), 25 ago (EFE).- El poeta guatemalteco Wingston González ganó este martes la edición décimo cuarta del Premio de Literaturas Indígenas de América 2026, el primero fuera de México en obtener el galardón que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

El escritor fue elegido por unanimidad por el poemario ‘Un poquito más allá’, que narra con una escritura “estéticamente lograda con ritmos propios, la odisea de la comunidad garífuna, su expulsión de las antillas, y en particular de la Isla de San Vicente”, dijo -en conferencia de prensa- la portavoz del jurado, Gloria Chacón.

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La obra refleja “una profunda exploración poética y cultural de la identidad garífuna”, y aborda “la diáspora del pasado como en el presente (en Los Ángeles), la resistencia frente a la colonización y la preservación de la lengua y tradiciones” y “la importancia de la herencia lingüística y filosófica”, destacó la vocera.

El autor explicó que la lengua garífuna es hablada por comunidades centroamericanas y de la costa caribeña descendientes de migrantes africanos y su diáspora en Estados Unidos, aunque en los últimos años se ha ido perdiendo.

Ser elegido ganador del premio es una oportunidad para difundir y conservar esta lengua que ha estado presente en el Caribe durante muchos años, principalmente con la oralidad arraigada en las comunidades, señaló González .

“Me alegra muchísimo porque la cultura garífuna estuvo presente en el Caribe guatemalteco y hondureño, especialmente a través de la música, pero hay una tradición de poesía oral importante en las costas del Atlántico centroamericano que también está presente en grandes comunidades como Houston, California, Nueva York”, señaló el galardonado.

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González añadió que su escritura está influenciada por las lenguas indígenas mexicanas que han sido un “ejemplo para muchísimos escritores indígenas alrededor del mundo”

Gabriel Pacheco, presidente del Comité interinstitucional del premio, dio a conocer que este año fueron postuladas 69 obras en veintidós lenguas indígenas de nueve países: México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina y Chile.

Nacido en 1986, González es un escritor "transdisciplinario con obra en poesía, escritura performática y traducción", que durante dos décadas ha construido un universo literario que mezcla la experimentación formal, la oralidad y la recuperación de la memoria afroindígena centroamericana.

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El premio es organizado por la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano y tiene una bolsa de 300.000 pesos mexicanos, además de la publicación de la obra, y será entregado el 4 de diciembre de 2026 en el marco de la FIL.