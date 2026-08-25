Contrato del francés CMA CGM para una terminal en el puerto saudí de Yeda, en el mar Rojo

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París, 25 ago (EFE).- El gigante naviero francés CMA CGM ha conseguido un contrato para la creación de una nueva terminal en el puerto saudí de Yeda, en el mar Rojo, una ruta de salida para las exportaciones del reíno árabe que evita el paso por el estrecho de Ormuz.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, destacó este martes, en un mensaje en su cuenta de X, que es "una excelente noticia, fruto de varios meses de trabajo que muestra la fuerza de la cooperación entre Francia y Arabia Saudí y la proyección de la experiencia francesa en los transportes".

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El acuerdo se firmó este lunes durante el encuentro que mantuvieron en París el presidente francés, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en una visita dedicada al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países y a la guerra en Oriente Medio, que ha tenido como una de las principales consecuencias económicas el cierre del estrecho de Ormuz.

El contrato con el gestor portuario Red Sea Gateway prevé una inversión de 434 millones de euros para el desarrollo del puerto de Yeda.

En un comunicado, CMA CGM indicó que "incrementa las capacidades portuarias y refuerza el papel de Arabia Saudí en tanto que plataforma mundial del comercio y de la logística.

En concreto, se construirán instalaciones en aguas profundas para que puedan atracar "los mayores portacontenedores del mundo", lo que supondrá una adición de "unos 2,6 millones de EPV (el equivalente de veinte pies, la escala de la logística marítima) de capacidad anual de mantenimiento", lo que equivale a 2,6 millones de contenedores estándar.

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La visita de Bin Salmán a París también sirvió para la firma de otro contrato en el terreno de los transportes de 500 millones de euros con el grupo ferroviario francés Alstom para el suministro de trenes para las líneas 3 y 6 del metro de Riad, la capital saudí. EFE